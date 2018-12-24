Новая джамахирия: в РФ заявили, что сын Каддафи принять участие в выборах президента Ливии

В российском МИД считают, что сын убитого в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам, должен принять участие в предстоящих президентских выборах в Ливии.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает ряд росСМИ.

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Так, в РФ считают, что аль-Ислама нельзя исключать из политического процесса.

Доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают, – это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса с участием других политических сторон, находящихся в Тобруке, Триполи, Мисрата,

– подчеркнул дипломат.

По словам Богданова, Россия поддерживает поддерживает контакты со всеми группами на западе, востоке и юге страны.

Добавим, что незадолго до заявления российского МИД в Bloomberg сообщили о том, что РФ собирается поддержать на предстоящих ливийских выборах именно сына Каддафи. Мол, аль-Ислам лично написал письмо с просьбой о помощи Владимиру Путину. Российские власти также могут быть заинтересованы в его кандидатуре, потому что таким образом для Москвы в Ливии открываются большие экономические возможности.

Кто такой Муаммар Каддафи?

Международный деятель, лидер Ливии в 1969-2011 годах, также один из самых богатых людей всех времен. В годы правления Каддафи Ливия поддерживала различные революционные движения, в том числе используя террористические методы, по всему миру. За Каддафи укрепился статус "террориста номер один". Из всех терактов, связанных с режимом Каддафи, наибольшую известность получил взрыв пассажирского самолета компании Pan American в 1988 году. Погибло 270 человек.



В 2011 году, после того как войска повстанцев захватили родной город Каддафи Сирт, он был ранен 20 октября во время попытки побега и, по информации переходного правительства страны, скончался от ранений.

Что такое джамахирия?Это форма государственного правления, отличная от монархии и республики, придуманная ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. При джамахирии власть сосредоточена в руках старост племен. Ливия официально была джамахирией с 1977 по 2011 год. Кроме Ливии, эта форма правления больше нигде не применялась.