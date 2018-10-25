Новая гонка вооружений с США подтолкнет Россию к краю пропасти, – глава МИД Литвы

Некоторые европейские союзники Соединенных Штатов, в частности Германия, осудили намерение главы Белого дома Дональда Трампа вывести страну из Договора о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия. Однако в Литве позицию американского лидера, наоборот, поддержали.

Так, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Bild отметил, что заявления Трампа – это "тактический ход", который является результатом многолетней критики действий России, нарушающих условия ракетного договора.

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Договор имеет ценность лишь тогда, когда его условия соблюдаются обеими сторонами. (...) Поскольку Россия не реагировала на критику, США вынуждены давить с помощью других средств,

– пояснил дипломат.

Опыт показывает, что на Россию действуют "только те аргументы, которые сопровождаются натиском", убежден Линкявичюс. По мнению министра, Россия сама не соблюдает условия договора о РСМД и хочет обвинить в том же Запад.

"Однако доказательств того, что Европа, США или НАТО нарушают ракетные договоренности, не существует", – настаивает министр.

Глава литовской дипломатии считает, что новый виток гонки вооружений повредит России, потому что "подтолкнет ее и без того слабую экономику к краю пропасти".

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Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, действовавшего с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же разорвут договор о ликвидации РСМД.

О каком договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

США ВЫХОДЯТ ИЗ РАКЕТНОГО ДОГОВОРА С РОССИЕЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ