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      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"

      Безумный мир 465 Читати новину українською

      Сейчас многие уже не помнят, но в начале и в середине 1980-х годов весь мир жил в страхе начала ядерной войны между СССР и США. В каком-то смысле она казалась тогда неизбежной. И советская, и американская пропаганда готовили к этому своих граждан. Даже Голливуд пачками выпускал фильмы о том, как может начаться атомная война, чем она закончится и что будет после нее.

      Самые известные, это, пожалуй, "Безумный Макс" и "Терминатор". Обычно сюжет в этих фильмах такой: вообще-то войну начинать никто не хочет. Но случается человеческая ошибка или технической сбой. Из-за этого ядерные ракеты летят в цель, и остановить их уже невозможно. Наступает апокалипсис, и цивилизация в ее нынешнем виде погибает. 

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      Повод для пессимизма у сценаристов наличествовал. Называние ему – ракеты средней и малой дальности, обильно размещенные тогда в Европе. Хотя американские "Першинги" и советские "Пионеры" были намного меньше, чем огромные межконтинентальные ракеты, они были намного более опасными.


      Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают договор в 1987 году

      Во-первых, их было очень много – сотни и даже тысячи. Во-вторых, боеголовки этих ракет были способны достичь цели всего за пять-семь минут. Цена сбоя или ошибки становится смертельной. Времени на переговоры, объяснение или исправление ситуации не было бы. По сути, СССР и США тогда приставили друг другу пистолеты к вискам и взвели курки. Не дай бог, у кого-то рука дрогнет – через несколько минут жизнь на планете Земля просто закончится.

      Так вот. Рональд Рейган и Михаил Горбачев, к счастью, решили, что ситуация эта – ненормальная. В далеком 1987 году они поэтому договорились снять с вооружения такие ракеты и не производить их более. Я тогда был ребенком, но помню, как все радовались, что снята опасность внезапной ядерной войны. На самом деле это было большое облегчение. Рейган и Горбачев действительно были выдающимися лидерами. Они убрали пистолеты от головы друг друга и начали спокойно разговаривать. Но вот сейчас их посты занимают два куда менее адекватных типа – Дональд Трамп и Владимир Путин.

      Путин буквально несколько дней назад объявил, что весь российский народ готов умереть в ядерной войне и попасть в рай. При этом весь остальной мир, по его словам, "сдохнет и не покается". Можно по-разному относиться к Горбачеву, но я не могу себе представить, чтобы он что-то подобное говорил. Вместо рассудительного, ироничного и жесткого Рейгана в Белом доме сейчас сидит бестолковое оранжевое чучело – Трамп. Он вообще слабо себе представляет, что такое ядерное оружие, и чем может обернуться его применение.


      "Бестолковое оранжевое чучело"

      Ожидается, что на этой неделе он заявит о выходе своей страны из соглашения о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, этот договор не соблюдает ни Россия, ни Китай, который вообще его даже не подписывал. Если из договора выйдут американцы, россияне тут же последуют за ними. В Европе снова будут развернуты ядерные ракеты, способные за пару минут долететь до столиц и крупных городов. И ситуация станет еще более опасной.

      Дело в том, что в США и СССР тогда у власти были разные люди – и хорошие, и плохие. Но они были серьезными и ответственными. Сейчас же и в Вашингтоне, и в Москве сидят фрики и психопаты, у которых явно проблемы с головой. Это меня очень беспокоит.

      Кроме того, нельзя забывать и о Китае. Его отношения с США сейчас крайне напряженные. Фактически, Трамп начал холодную войну против КНР. Американские и китайские боевые корабли и самолеты регулярно вступают в конфронтации в акватории Южно-Китайского моря. Одновременно между Пекином и Вашингтоном идет напряженная шпионская война. Торговые отношения сейчас просто ужасные – они обложили друг друга санкциями. Сейчас им только самых опасных ядерных ракет для полного счастья не хватает.


      "Психопат, у которого явно проблемы с головой"

      При этом важно понимать, что США и Китаю есть что делить. Фундаментальный принцип американской внешней политики – это полная свобода судоходства в международных водах. Ради его защиты они вступили и в Первую, и во Вторую мировую войны. Китай же заявляет о полных правах собственности на главную торговую артерию мирового океана – то самое Южно-Китайское море. Через него проходит товаров на пять триллионов долларов в год. Как понимаете, это море не может быть одновременно и китайским, и ничьим, то есть свободным, как того хотят американцы.

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      Какая-то одна из точек зрений победит. А вот чтобы выяснить, какая именно, и могут пригодиться ракеты средней и малой дальности. Во всяком случае, Китай уже размещает подобные комплексы на своих берегах. Если этому примеру последуют и американцы, нас будет ждать действительно крайне опасное будущее.

      Трамповский Посол

      Знаете, мне иногда говорят, что я зря ругаю Дональда Трампа, что он на самом деле умный, дальновидный и серьезный политический лидер. Я и сам хотел бы в это поверить. Но не могу! Вот судите сами.


      Лана Маркс

      Одна из самых главных, ужасно важных стран Африки – это Южноафриканская республика – ЮАР. Должность американского посла в ней обычно занимают самые толковые дипломаты, обладающие колоссальным опытом и большим багажом знаний об Африке, о местных жителях, обычаях, традициях, экономике, политике и так далее. Разумно и логично. Но Дональд Трамп решил иначе.

      Он намерен отправить послом в ЮАР Лану Маркс, которая родилась и провела детство на юге Африки. Сейчас эту женщину с родиной ничего не связывает. Она – дизайнер роскошных сумок – цены начинаются от десяти тысяч долларов за штучку. Ну, у нее еще есть интернет-магазин, где она эти сумки продает каким-то ненормальным. Всё!

      А единственная ее заслуга перед американским государством – это членство во флоридском гольф-клубе Мар-о-Лаго, основателем и владельцем которого является президент США Дональд Трамп. Думаю, эта история замечательно показывает, как он принимает решения. Для Америки это просто беда.

      Автор: Иван Яковина
      Теги: Видеоблоги Новости России Новости США Оружие Дональд Трамп Владимир Путин Африка Безумный мир
      Источник: 24 канал
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