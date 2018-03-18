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Новая инсталляция на Майдане Независимости: что не так с лозунгами украинских властей о Крыме

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Новая инсталляция на Майдане Независимости: что не так с лозунгами украинских властей о Крыме

В Киеве на Майдане Независимости установили металлические конструкции с плакатами - это новая инсталляция от Администрации Президента. Вот только надписи на плакатах оказались несколько необычными.

На конструкциях, которые перегораживают площадь, размещенные растяжки с многочисленными надписями. Среди них "Ялта – наш!", "Алупка – наш!", "Партенит – наш!", "Севастополь – наш!" и тому подобное. Такое использование лозунгов – прямая отсылка к российско-пропагандистскому лозунгу "Крым – наш", с которым оккупанты аннексировали украинский полуостров в 2014 году.

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"Алупка – наш. Ялта – наш. Евпатория – наш". Исполнителем инсталляции выступил украинский театральный режиссер Сергей Проскурня. Именно на таком языке, по мнению художника, говорят килимлы", – написал художник-карикатурист Георгий Ключник.

Он назвал это "лингвистическим уродством".

Кроме того, еще один лозунг звучит как "Дякуємо діду за перемогу 1918 року – мусимо повторити!", ято тоже воспроизводит российский пропагандистский лозунг "Спасибо деду за победу", которое используют в России при "восхвалении" своего участия во Второй мировой войне. Как и "мусимо повторити" – к "можем повторить", когда русские угрожают странам Запада новой войной.

Теги: Новости Украины Администрация Президента Аннексия Крыма Новости Киева
Источник: 24 Канал
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