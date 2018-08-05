Новая эпопея с украинскими туристами: отдыхающие не могут вылететь из Турции

Украинские туристы снова попали в беду: одна часть отдыхающих не может вылететь из турецкого курорта Анталия, другая – попасть туда.

Об этом сообщает пресс-центр Международного аэропорта "Львов".

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UTN3216 Анталия-Львов задерживается в Анталии до 17-30 (плановый вылет 10-35). UTN3215 Львов-Анталия задерживается во Львове до 20-30 (плановый вылет 14-45),

– говорится в сообщении.

Почему рейсы задерживаются – неизвестно.

Добавим, что Azur Air, чьи рейсы отменили, является передовой русской чартерной авиакомпанией.

Напомним, в июле украинские отдыхающие уже застревали на турецком курорте. Тогда с турецкой Анталии не могли вылететь 543 украинских туриста. Все – из-за недоразумения между туроператором и авиаперевозчиком. Туристов обслуживал туроператор "JoinUp!", которого украинские отдыхающие и обвиняли в задержке рейсов.