Новая маркировка пищевых продуктов в Украине: чего следует ожидать и какими будут последствия

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "Об информации для потребителей пищевых продуктов", который Верховная Рада приняла еще в декабре 2018 года. Что предусматривает этот документ, читайте в материале.

Как подчеркнул заместитель председателя Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко, этот документ позволит обеспечить высокий уровень защиты здоровья и интересов потребителей , поскольку те теперь будут получать всю необходимую информацию. Это в свою очередь поможет им осуществить осознанный выбор пищевых продуктов. Также, согласно закону, вводится ответственность операторов рынка – те теперь будут отвечать не только за информацию о пищевых продуктах, а и за то, вводят ли они потребителей в заблуждение.

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Как пояснил парламентарий, сегодня закон Украины запрещает использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение. Такой запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов.

Предоставление потребителю информации о пищевом продукте (с использованием маркировки, сопроводительных документов, современных средств дистанционной связи и т.д.) является важным способом информирования потребителей о характеристиках пищевого продукта, в частности о его категории, характерных признаках, свойствах, составе, количестве, сроке годности, стране происхождения или месте происхождения, способе изготовления или производстве пищевого продукта. Основной целью документа является обеспечение надлежащей осведомленности потребителей о пищевых продуктах, которые они потребляют. Совместная работа осуществления потребителями сознательного выбора, исходя из их особенностей здоровья, предпочтений, экономического уровня, является чрезвычайно важным как для обеспечения эффективной конкуренции, так и для повышения уровня благополучия потребителей. Кроме того, это мера борьбы с такими проблемами современности, как ожирение, гипертензия, избыточный вес и сахарный диабет,

– заметил Бакуменко.

Основные положения закона о новой маркировке пищевых продуктов:

– установление требований к обеспечению разборчивости информации, в частности к минимальному размеру шрифта, которым предоставляется обязательная информация о пищевом продукте (высота строчных без выносных элементов в соответствии с европейским законодательством должна быть равна или превышать 1,2 миллиметра; в Украине сейчас – 0,8 миллиметра)

– регламентация требований о предоставлении информации об аллергенах (выделение шрифтом, стилем или цветом в перечне ингредиентов)

– введение единых требований к предоставлению информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционным способом (теле-, интернет-магазины), в том числе с применением средств дистанционной связи (телевизионная, почтовая, радиосвязь) и пищевых продуктов, что продаются в магазине;

– требование к предоставлению информации об использованных в пищевом продукте рафинированные масла или жиров растительного происхождения (в частности, пальмового масла)

– предоставление потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт замораживанию/оттаиванию;

– применение нового для Украины подхода к обозначению сроков годности пищевого продукта в зависимости от того, является ли пищевой продукт скоропортящимся в связи с микробиологическим свойствам.

"Кроме информации, которая должна быть предоставлена потребителю обязательно, документ также содержит требования к информации, предоставляемой операторами рынка пищевых продуктов добровольно. Такая информация не должна вводить потребителей в заблуждение, быть непонятной или запутанной для потребителя, должна, в случае необходимости, базироваться на соответствующих научных данных ", – добавил заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Нардеп утверждает, что закон предусматривает комплексное урегулирование всех вопросов, связанных с предоставлением потребителям информации о пищевых продуктах. При этом, количество подзаконных актов, необходимых для внедрения нового подхода к предоставлению информации для потребителей является минимальным.

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По словам Бакуменко, закон о новой маркировке пищевых продуктов согласован с проектом технической помощи ЕС "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине". Также его согласовали операторы рынка пищевых продуктов, входящие в состав Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес ассоциации, Лиги производителей пищевых продуктов, а также Госпродпотребслужба Украины.

Разработали его в соответствии с частью соглашения между Украиной и ЕС, в котором говорится о санитарных и фитосанитарных мерах. Указанный документ имеет целью приведения украинского законодательства в соответствии с положениями Регламента ЕС о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

Как повлияет на рынок приведения законодательства Украины в соответствии с нормами законодательства ЕС о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах:

– От этого выигрывают все игроки рынка пищевых продуктов.

– Операторы рынка будут иметь унифицированные правила предоставления потребителям информации о пищевых продуктах. Это позволит обеспечить правовую определенность и уменьшить административное бремя на операторов рынка, ответственных за информацию о пищевых продуктах.