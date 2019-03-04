Новая мебель и голубые стены: Национальный художественный музей изменился до неузнаваемости

Архитекторы осовременили интерьер вестибюля и аванзала одного из старейших музеев Украины – Национального художественного музея в Киеве.

Помещение Национального художественного музея на улице Грушевского в Киеве превращают в современное арт-пространство. Над проектом обновления части помещения работали архитекторы Алексей Быков, Александр Бурлака и Павел Величко.

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Издание БЖ показало, как выглядит осовремененный вестибюль и аванзал Национального художественного музея в Киеве.

Что изменилось?

Архитекторы рассказывают, что, работая над проектом, исследовали архивы и изучали историю музея. Хотели выяснить, каким был интерьер ранее и какие изменения произошли со зданием по более 100 лет (музей открыли в 1904 году).



Национальный художественный музей в Киеве открыли в 1904 году

Сначала стены хотели перекрасить в кардинально новый цвет, однако после ряда экспериментов и обсуждений с работниками музея решили остановиться на голубом. Такого цвета стены в вестибюле в свое время уже были.

Решили также разгрузить помещение – из него убрали громоздкую стойку администратора, перегородки касс и гардероба.

В разработке дизайна мебели архитекторы вдохновлялись начальным интерьером музея, который разработал Павел Голландский – киевский архитектор, который принимал участие в строительстве комплекса КПИ.

Теперь в вестибюле преобладает минималистичная мебель синего цвета с изюминками в виде розовых шариков как элементов декора.

В вестибюле еще должен появиться стеклянный тамбур, который будет обеспечивать сохранение тепла в помещении, а в аванзале планируют обустроить небольшой магазин книг и сувениров и кафе.



Обновленный интерьер Национального художественного музея в Киеве

Национальный художественный музей Украины на улице Михаила Грушевского, 6 в Киеве работает ежедневно, кроме понедельника, вторника и воскресенья. Стоимость входного билета от 10 до 40 гривен.