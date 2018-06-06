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Новая медуза – образ сильной и независимой: фото невероятной коллекции Versace Resort 2019

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Дизайнер Донателла Версаче представила новую коллекцию итальянского модного дома Versace. Теперь из легенды 1980-х годов главный символ голова Медузы превратился в объект пристального внимания молодого поколения.

По замыслу дизайнера легендарный символ бренда – медуза – теперь воплощение новой женственности: сильная и независимая.

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Среди элементов много клеток и кожи, в образах – строгость и грубость: массивные пояса, юбки-карандаш с высокой талией.

Логомания прочно обосновалась в модном мире и возвысила культовый логотип Versace еще девяностые годы. В коллекции много джинсовой ткани, бахромы и символов, которые напоминают витражи, на ярких тканях.

Создавая свою первую линию одежды, Джанни Версаче задумался об индивидуальном логотипе, который будет отличать произведение талантливого дизайнера.

Напомним, Джанни Версаче был сторонником древней мифологии, поэтому перечитывая интересную и грустную историю о Медузе Горгоне, Версаче собственноручно нарисовал ее голову, окутанную змеями вместо волос.

Именно эта эмблема стала одной из самых узнаваемых в модном мире.

Концепция символа Versace – роковая привлекательность, гипнотическая красота с ореолом тайны и неопределенности, опасность, которая интригует.

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Фотоновости
Источник: 24 Канал
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