Новая модель BMW в Киеве: впечатляющий рекламный ролик

Официальная презентация автомобиля BMW Gran Coupé состоится во время автошоу в Лос-Анджелесе в конце 2019 года. Однако на своем ютуб-канале компания уже опубликовала рекламный ролик новой модели автомобиля, снятый в украинской столице.

Съемки проходили на Дарницком мосту, а также на недостроенном Подольско-Воскресенском переходе.

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Кроме этого, часть ролика отсняли в тоннеле на Почтовой площади. В частности, на видео видно вид на набережную реки Днепр и часть Подола.

Официальное рекламное видео нового BMW:

Разработчики отмечают, что полностью новый BMW 2 Series Gran Coupé воплощает концепцию автомобилей премиум-класса. Кузов модели оборудован эксклюзивными деталями, такими как контурные решетки, а также имеет обновленный дизайн задних фонарей.



Новый BMW 2 Series Gran Coupé

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