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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Новая модель BMW в Киеве: впечатляющий рекламный ролик

      Авто24 45 Читати новину українською

      Официальная презентация автомобиля BMW Gran Coupé состоится во время автошоу в Лос-Анджелесе в конце 2019 года. Однако на своем ютуб-канале компания уже опубликовала рекламный ролик новой модели автомобиля, снятый в украинской столице.

      Съемки проходили на Дарницком мосту, а также на недостроенном Подольско-Воскресенском переходе.

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      Кроме этого, часть ролика отсняли в тоннеле на Почтовой площади. В частности, на видео видно вид на набережную реки Днепр и часть Подола.

      Официальное рекламное видео нового BMW:

      Разработчики отмечают, что полностью новый BMW 2 Series Gran Coupé воплощает концепцию автомобилей премиум-класса. Кузов модели оборудован эксклюзивными деталями, такими как контурные решетки, а также имеет обновленный дизайн задних фонарей. 

      BMW реклама Київ
      Новый BMW 2 Series Gran Coupé

      Больше о новостях из автомира – смотрите в видео.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Авто24 BMW Авто
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