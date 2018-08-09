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Новая номинация на "Оскаре" возмутила сеть: подробности

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"Оскар"
"Оскар" / Фото из открытых источников

На церемонии вручения премии "Оскар" станет больше номинаций. Так, премию будут вручать в новой категории – "популярный фильм". Кроме того, в 2020 году церемония состоится раньше, чем обычно – 9 февраля.

Киноакадемия США также заявила о сокращении телетрансляции до трех часов и намерении, чтобы она шире транслировалась во всем мире.

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Новая категория "популярного фильма" возмутила пользователей. По их мнению, премию должны вручать специалисты кинопроизводства. С нововведением премия может доставаться не самым качественным фильмам.

Издание Variety пошутило с такой новости и предложило Академии еще семь новых категорий, которые будут уместны рядом с "популярным фильмом". К примеру, "Лучшая роль второго плана в исполнении животного", "Лучший сиквел", "Лучшая "перезагруженая" версия старого фильма", "Лучшая роль в фильме с Мэрил Стрип, которую сыграла не Мерил Стрип", "самый Лучший фильм Адама Сэндлера", "Лучшее изображение гнилого томата", "Лучший орк в сериалах Нетфликс".

В Twitter также упрекнули тем, что вручать награды за "народный выбор" – это выглядит больше на премии музыкального канала MTV.

Напомним, 90-я церемония награждения кинопремии Оскар-2018 состоялась в ночь на 5 марта. Лучшим фильмом было выбрано творение мексиканского Гильермо дель Торо "Форма воды". В общем эта лента претендовала на рекордные 13 номинаций, однако одержала победу только в четырех.

Теги: LifeStyle Кино Оскар
Источник: 24 Канал
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