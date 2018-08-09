Новая номинация на "Оскаре" возмутила сеть: подробности

На церемонии вручения премии "Оскар" станет больше номинаций. Так, премию будут вручать в новой категории – "популярный фильм". Кроме того, в 2020 году церемония состоится раньше, чем обычно – 9 февраля.

Киноакадемия США также заявила о сокращении телетрансляции до трех часов и намерении, чтобы она шире транслировалась во всем мире.

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Новая категория "популярного фильма" возмутила пользователей. По их мнению, премию должны вручать специалисты кинопроизводства. С нововведением премия может доставаться не самым качественным фильмам.

Издание Variety пошутило с такой новости и предложило Академии еще семь новых категорий, которые будут уместны рядом с "популярным фильмом". К примеру, "Лучшая роль второго плана в исполнении животного", "Лучший сиквел", "Лучшая "перезагруженая" версия старого фильма", "Лучшая роль в фильме с Мэрил Стрип, которую сыграла не Мерил Стрип", "самый Лучший фильм Адама Сэндлера", "Лучшее изображение гнилого томата", "Лучший орк в сериалах Нетфликс".

7 other categories the Oscars can add if the Academy gets (more) desperate https://t.co/TfwHErkptF pic.twitter.com/ZX655nkXQ7 — Variety (@Variety) 9 августа 2018 г.

В Twitter также упрекнули тем, что вручать награды за "народный выбор" – это выглядит больше на премии музыкального канала MTV.

Outstanding Achievement in Popular Film seems a bit "MTV Movie Awards-ish". #Oscars pic.twitter.com/KRoncNmu1f — AL (@sonikvilla) 9 августа 2018 г.

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:



- A new category is being designed around achievement in popular film.

- We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

- We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9 — The Academy (@TheAcademy) 8 августа 2018 г.

Напомним, 90-я церемония награждения кинопремии Оскар-2018 состоялась в ночь на 5 марта. Лучшим фильмом было выбрано творение мексиканского Гильермо дель Торо "Форма воды". В общем эта лента претендовала на рекордные 13 номинаций, однако одержала победу только в четырех.