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Новая песня Вакарчука намекает, что он подтвердит слухи о намерении стать президентом, – СМИ

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Новая песня Вакарчука намекает, что он подтвердит слухи о намерении стать президентом
Новая песня Вакарчука намекает, что он подтвердит слухи о намерении стать президентом / 24 канал

В своей новой песне "Сколько нас" лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук подогревает слухи о своих возможных президентских политических амбициях.

Об этом сообщает Bloomberg.

"В Украине рок-звезда дразнит поклонников слухами об участии в президентских выборах", – говорится в заголовке статьи издания.

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В материале также отмечается, что Вакарчук на ближайших выборах может побороться за пост президента. Авторы статьи вспоминают строки из новой песни "Сколько нас" вроде "Сколько нас. Тех, кто телом чувствует новое время", "Сколько нас. Тех, у кого крышу не сносит от обид", "Нам достаточно недоправды. Нас тошнит искусственный сон". Эти строки журналисты расценивают как обращение Вакарчука к возможным избирателям.

Украинский рокер, чье имя попало в политические рейтинги за год до президентских выборов, выпустил новую песню, которая намекает, что музыкант вот-вот подтвердит слухи о намерении бороться за высший государственный пост,
– говорится в тексте статьи.

К слову, в июне Святослав Вакарчук в очередной раз прокомментировал слухи о возможном его участии в выборах президента в 2019 году. Так, музыкант заявил, что ни одному его ответу все равно не поверят.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Выборы Президента 2019 Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Источник: 24 Канал
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