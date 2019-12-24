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      График работы "Новой Почты" на новогодние праздники

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      "Новая Почта": график работы на новый год и Рождество / inforesist.org

      График работы "Новой Почты" на новый год изменится, а именно – с 31 декабря. К этому времени, с 25 декабря по 30 декабря включительно, отделение "Новой Почты" и курьерская доставка будут работать в штатном режиме, сообщили в компании.

      Поэтому в католическое Рождество можно будет без проблем воспользоваться услугами "Новой Почты".

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      График работы "Новой Почты" на новый год и Рождество
      • 31 декабря работа отделений "Новой Почты" пройдет по графику субботы. То есть большинство отделений будут работать до 18:00. При этом некоторые отделения, расположенные в основном в крупных городах, будут работать до 19:00.
      • 1 января – выходной. Отделения и курьерская доставка работать не будут.
      • 2-5 января все отделения "Новой Почты" будут работать по обычному графику.
      • 6 января отделения будут работать по графику субботы.
      • 7 января – выходной. Отделения и курьерская доставка работать не будут.

      Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте "Новой Почты".

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Новая почта
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