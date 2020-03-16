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      "Новая почта" пообещала выделить 25 миллионов гривен на помощь в борьбе с коронавирусом

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      В связи с распространением коронавируса, компания "Новая почта" приняла решение выделить 25 миллионов гривен на закупку оборудования и дополнительных материалов для больниц. Представители пообещали направить эти средства на нужды больничных учреждений Полтавы и Полтавской области.

      Об этом на официальной странице в фейсбуке сообщил соучредитель компании "Новая почта" Вячеслав Климов.

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      Во время своего видеообращения он отметил, что сейчас бизнес не может оставаться в стороне, когда страна переживает нелегкие времена: экономический кризис, умноженный на угрозу эпидемии коронавируса.

      Сейчас, в новых реалиях жизни в нашем включении нуждаются именно те, для кого мы строили бизнес – граждане Украины. Поэтому, мы выделяем 25 миллионов гривен на оборудование и дополнительные материалы для больниц. Это наша помощь медикам для победы над вирусом и для сохранения здоровья людей,
      – отметил Вячеслав Климов.

      В частности, еще один соучредитель компании "Новая Почта" Владимир Поперешнюк призвал представителей медицинских учреждений, а также лиц, ответственных за охрану здоровья, информировать общество, если возникнет потребность в оборудовании и материалах.

      Мы верим в тесное сотрудничество и взаимопомощь между медицинскими учреждениями и бизнесом, чтобы оперативно оказать помощь там, где она больше всего нужна. Никто не сможет сделать это быстрее и качественнее, чем сознательный бизнес,
      – отметил Владимир Поперешнюк.

      Коронавирус в Украине: коротко

      • Сейчас в Украине есть 3 зафиксированных случая заболевания коронавирусом. Среди них – 71-летняя жительница Житомирщины, которая умерла 13 марта от осложнений, вызванных инфекцией. Другие два подтвержденных случая – в Черновцах.
      • 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.
      • Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.
      • С 12 марта по 4 апреля в Украине внедрили общенациональный карантин. Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования с болельщиками, концерты.
      • Этот запрет пока не касается мер государственной необходимости, к примеру, заседания Верховной Рады и областных советов.
      • Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Бизнес Коронавирус Covid-19 Новая почта Здоровье
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