"Новая почта" пообещала выделить 25 миллионов гривен на помощь в борьбе с коронавирусом

В связи с распространением коронавируса, компания "Новая почта" приняла решение выделить 25 миллионов гривен на закупку оборудования и дополнительных материалов для больниц. Представители пообещали направить эти средства на нужды больничных учреждений Полтавы и Полтавской области.

Об этом на официальной странице в фейсбуке сообщил соучредитель компании "Новая почта" Вячеслав Климов.

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Во время своего видеообращения он отметил, что сейчас бизнес не может оставаться в стороне, когда страна переживает нелегкие времена: экономический кризис, умноженный на угрозу эпидемии коронавируса.

Сейчас, в новых реалиях жизни в нашем включении нуждаются именно те, для кого мы строили бизнес – граждане Украины. Поэтому, мы выделяем 25 миллионов гривен на оборудование и дополнительные материалы для больниц. Это наша помощь медикам для победы над вирусом и для сохранения здоровья людей,

– отметил Вячеслав Климов.

В частности, еще один соучредитель компании "Новая Почта" Владимир Поперешнюк призвал представителей медицинских учреждений, а также лиц, ответственных за охрану здоровья, информировать общество, если возникнет потребность в оборудовании и материалах.

Мы верим в тесное сотрудничество и взаимопомощь между медицинскими учреждениями и бизнесом, чтобы оперативно оказать помощь там, где она больше всего нужна. Никто не сможет сделать это быстрее и качественнее, чем сознательный бизнес,

– отметил Владимир Поперешнюк.

Коронавирус в Украине: коротко

Сейчас в Украине есть 3 зафиксированных случая заболевания коронавирусом. Среди них – 71-летняя жительница Житомирщины, которая умерла 13 марта от осложнений, вызванных инфекцией. Другие два подтвержденных случая – в Черновцах.

16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение . Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.

для иностранцев, а с 17 марта . Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы. Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.

С 12 марта по 4 апреля в Украине внедрили общенациональный карантин . Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования с болельщиками, концерты.

. Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования с болельщиками, концерты. Этот запрет пока не касается мер государственной необходимости, к примеру, заседания Верховной Рады и областных советов.

Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.



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