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"Новая почта" попала в курьезный скандал из-за нецензурного слова на посылке

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"Новая почта" попала в курьезный скандал
"Новая почта" попала в курьезный скандал / Иллюстративное фото

В Киеве один из клиентов украинского почтового оператора "Новая почта" Влад Коган получил посылку с нецензурным словом вместо отчества в бланке получателя. Так, мужчина получил посылку из Кривого Рога на указанное имя "Влад Коган Ху*отчество".

Об этом сам Коган написал на своей странице в Facebook.

"У кого есть друзья в "Новой Почте" среди руководства. Перешлите этим клоунам", – написал он, добавив соответствующие фото.

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В самой же "Новой почте" пояснили, что некорректные данные были автоматически внесены в систему, после того, как пользователь сам внес их при размещении объявления на OLX.


В "Новой почте" объяснили ситуацию с нецензурным словом на посылке

Теги: Новости Украины Новости Киева Курьезные новости Скандал Новая почта
Источник: 24 канал
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