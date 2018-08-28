"Новая почта" попала в курьезный скандал из-за нецензурного слова на посылке
В Киеве один из клиентов украинского почтового оператора "Новая почта" Влад Коган получил посылку с нецензурным словом вместо отчества в бланке получателя. Так, мужчина получил посылку из Кривого Рога на указанное имя "Влад Коган Ху*отчество".
Об этом сам Коган написал на своей странице в Facebook.
"У кого есть друзья в "Новой Почте" среди руководства. Перешлите этим клоунам", – написал он, добавив соответствующие фото.
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В самой же "Новой почте" пояснили, что некорректные данные были автоматически внесены в систему, после того, как пользователь сам внес их при размещении объявления на OLX.
В "Новой почте" объяснили ситуацию с нецензурным словом на посылке
Источник: 24 канал
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