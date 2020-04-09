"Новая почта" запустила доставку продуктов по Украине
Через "Новую почту" можно заказать доставку продуктов из сети "АТБ" через маркетплейс Rozetka во все населенные пункты.
Ранее этот проект тестировали в Днепропетровской области, а теперь после изменений, безопасная доставка продуктов будет действовать по всей стране, сообщает пресс-служба "Нової пошти".
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Как заказать продукты: инструкция
- выбрать и заказать необходимый продуктовый набор на сайте Rozetka;
- заказ формируется в сети "АТБ";
- "Новая почта" доставляет его под двери день в день, если в населенном пункте есть магазин "АТБ" и на следующий день в другие населенные пункты.
Для того, чтобы вовремя отправлять доставки "Новая Почта" усилила команду курьеров.
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