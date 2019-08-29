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      "Новая Почта" запустила доставку самолетами

      29 Читати новину українською
      Самолет, доставляющий посылки "Новой Почты"
      Самолет, доставляющий посылки "Новой Почты" / Facebook-страница "Новой Почты"

      "Новая Почта" начала авиатранспортом доставлять посылки между Киевом и Львовом. Пока сервис работает в тестовом режиме.

      "Нам очень важно обеспечивать клиентам быструю и качественную доставку, поэтому мы ищем для этого все инструменты. Для клиентов, чьи посылки и грузы приняли участие в тестовых полетах, цена доставки не изменится", – отметили в "Новой Почте".

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      Компания показала фото самолета, который будет перевозить посылки. Это грузовой Ан-26 с бортовым номером UR-CSK. Согласно реестру гражданских воздушных судов Украины, этот самолет использует авиакомпания "Элерон". Во флоте авиаперевозчика еще два самолета Ан-26.

      Особенностью борта UR-CSK есть специальная ливрея с изображением челюсти акулы в носовой части и черепа с вороном на хвосте. Это изображение создали для съемок самолета в боевике "Неудержимые-3". Главные роли в картине сыграли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм и Антонио Бандерас.

       

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      28 августа
      1520
      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости Киева авиация Новая почта
      Источник: 24 канал
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