"Новая Почта" запустила доставку самолетами

"Новая Почта" начала авиатранспортом доставлять посылки между Киевом и Львовом. Пока сервис работает в тестовом режиме.

"Нам очень важно обеспечивать клиентам быструю и качественную доставку, поэтому мы ищем для этого все инструменты. Для клиентов, чьи посылки и грузы приняли участие в тестовых полетах, цена доставки не изменится", – отметили в "Новой Почте".

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Компания показала фото самолета, который будет перевозить посылки. Это грузовой Ан-26 с бортовым номером UR-CSK. Согласно реестру гражданских воздушных судов Украины, этот самолет использует авиакомпания "Элерон". Во флоте авиаперевозчика еще два самолета Ан-26.

Особенностью борта UR-CSK есть специальная ливрея с изображением челюсти акулы в носовой части и черепа с вороном на хвосте. Это изображение создали для съемок самолета в боевике "Неудержимые-3". Главные роли в картине сыграли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм и Антонио Бандерас.