Новая программа МВФ для Украины: Гончарук описал условия
Новая программа МВФ для Украины может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергорынке, а также поддержку независимости Нацбанка и традиционный антикоррупционный блок.
Суть новой программы МВФ для Украины приоткрыл премьер-министр Алексей Гончарук в интервью спецвыпуска The Report Company, выданным совместно с Newsweek.
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"Я не уверен, что смогу обнародовать детали программы до того, как она будет объявлена. Но я думаю, что программа может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергетических рынках, и мы можем ожидать дальнейшей либерализации этой отрасли", – сказал Гончарук.
Среди других условий программы МВФ для Украины может быть:
- поддержка независимости НБУ,
- качественное корпоративное управление в госбанках,
- продолжение реформы налоговой и таможенной служб.
Еще один важный блок – антикоррупционный. Некоторые органы по борьбе с коррупцией, созданные за последние 5 лет, сейчас функционируют должным образом и уже имеют некоторые достижения. Другим важным вопросом является незаконное обогащение,
– добавил премьер.
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Что известно о будущей программе МВФ для Украины
В НБУ ожидают положительное решение совета директоров МВФ об утверждении новой трехлетней программы EFF для Украины на 5,5 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года.
По данным источников в правительстве, голосование по этому вопросу ожидается в феврале.
Президент Владимир Зеленский анонсировал, что новая программа сотрудничества с МВФ имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.