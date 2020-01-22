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      Новая программа МВФ для Украины: Гончарук описал условия

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      Алексей Гончарук описал новую программу МВФ для Украины / Пресс-служба Кабмина

      Новая программа МВФ для Украины может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергорынке, а также поддержку независимости Нацбанка и традиционный антикоррупционный блок.

      Суть новой программы МВФ для Украины приоткрыл премьер-министр Алексей Гончарук в интервью спецвыпуска The Report Company, выданным совместно с Newsweek.

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      "Я не уверен, что смогу обнародовать детали программы до того, как она будет объявлена. Но я думаю, что программа может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергетических рынках, и мы можем ожидать дальнейшей либерализации этой отрасли", – сказал Гончарук.

      Среди других условий программы МВФ для Украины может быть:

      • поддержка независимости НБУ,
      • качественное корпоративное управление в госбанках,
      • продолжение реформы налоговой и таможенной служб.

      Еще один важный блок – антикоррупционный. Некоторые органы по борьбе с коррупцией, созданные за последние 5 лет, сейчас функционируют должным образом и уже имеют некоторые достижения. Другим важным вопросом является незаконное обогащение,
      – добавил премьер.

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      Что известно о будущей программе МВФ для Украины

      В НБУ ожидают положительное решение совета директоров МВФ об утверждении новой трехлетней программы EFF для Украины на 5,5 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года.

      По данным источников в правительстве, голосование по этому вопросу ожидается в феврале.

      Президент Владимир Зеленский анонсировал, что новая программа сотрудничества с МВФ имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики НБУ Деньги Коррупция Энергетика Реформы Алексей Гончарук Банки МВФ
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