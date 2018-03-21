Новая схема: как мошенники требуют пароли для телефонов, которые "невозможно восстановить"

Киевлянка Виктория Графская в январе этого года сдала свой iPhone 6S в ремонт в "Цитрус", однако она получила ответ, что смартфон не подлежит ремонту. А уже через полтора месяца неизвестные шантажировали женщину. Они угрожали ей опубликовать личные данные из того же телефона и в конечном итоге выполнили угрозу.

Историю на своей странице в Facebook опубликовал брат Виктории — киевский менеджер IT-проектов Стас Графский.

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По словам мужчины, в конце января 2018 года покупатель принесла "утопленный" смартфон в сервисный центр "Цитрус". Там клиенту ответили, что устройство не подлежит ремонту и восстановить, получить или сбросить аккаунты на нем нельзя. В сервисном центре предложили сдать его для "отправки на утилизацию в Китай". Устройство, которое приняли, частично оплатило покупку нового девайса.

Фото, которое подтверждает, что Виктория сдала свой смартфон в сервисный центр

Уже в марте бывшая владелица телефона начала получать звонки и сообщения в Viber с требованиями выслать пароль от ее аккаунта Apple. Женщине позвонил неизвестный, который представился как Алексей.

От скриншотов сообщений, которые писал мужчина, создается впечатление, что ему перепродали телефон, который должны были утилизировать. Он не смог полностью получить доступ к смартфону, не зная пароля и потребовал его от предыдущей владелицы в агрессивной форме и используя нецензурную лексику.

Фото с угрозами мужчины

В ходе беседы мужчина требовал пароль от iCloud и ссылался на то, что на смартфоне есть личные фото предыдущей владелицы. Он угрожал женщине разослать ее личные фото всем контактам. Виктория в свою очередь подчеркнула, что сдала свой iPhone в "Цитрус" и там ей сказали, что он не подлежит восстановлению. Пароль женщина не помнила, кроме того, она пыталась несколько потянуть время. По словам ее брата, функцию удаленного поиска гаджета ("Найти iPhone") попросили отключить в сервисном центре, когда его сдавали на ремонт.

Деньги они не требовали. Им нужен был доступ к ее аккаунту, чтобы полноценно пользоваться телефоном. Сейчас его можно отвязать и сбросить без передачи им пароля,

— рассказал брат Виктории.

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В результате звонивший мужчина начал угрожать предыдущий владелице, что если не получит доступа к аккаунту, то разошлет ее личные фото всем контактам в телефоне.

По словам Стаса, он пытался связаться с руководством "Цитруса" для разрешения ситуации. Но даже после того, как директор магазина Виктор Чебернин сообщил, что вопрос улажен и клиента больше не будут беспокоить, с Викторией связались еще раз, а потом разослали ее личные фото по списку контактов. По словам Стаса, в разговоре с еще одним топ-менеджером сети Вадимом Танченко последний заметил, что пострадавшая "ничего не докажет".

"Моральное и физическое состояние моей сестры после того, что произошло, я оставлю без комментариев – она ​​сейчас с нервным срывом и в состоянии депрессии", – рассказал Стас.

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Стас с сестрой подали заявление в полицию, его зарегистрировали в Голосеевском районном отделении МВД 16 марта этого года.

CEO компании "Цитрус" Виталий Кузнецов 20 марта выступил с публичным заявлением-комментарием по поводу ситуации. По словам Кузнецова, в ситуации виноват один из сотрудников сервис-центра.

Телефон, который находился в сервисном центре, был несанкционированно изъят его сотрудником. Так как телефон был признан нерабочим, его исчезновение было обнаружено вовремя. На неработающем телефоне сохранялась неудаленная информация бывшей владелицы. Нерадивый сотрудник продал телефон на запчасти на радиорынке в Днепре. После этого утопленный телефон был "восстановлен" предпринимателями с рынка и продан неизвестным лицам, которые оказались непорядочными гражданами и для снятия блокировки iCloud прибегли к низкоморальным действиям,

— отметил он.

Сейчас, по его словам, компания готова передать смартфон бывшей владелице и будет работать с правоохранительными органами для установления личности шантажиста.