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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Новая школа": в этом году в Украине появится более 8 тысяч инклюзивных классов

28 Читати новину українською
В Украине откроют более 8 тысяч инклюзивных классов
В Украине откроют более 8 тысяч инклюзивных классов / Патриоты Украины

Для детей и молодежи с особыми образовательными потребностями есть хорошие новости: в этом году запланировано открытие 8212 инклюзивных классов в рамках программы "Новой школы".

Об этом заявил во вторник, 21 августа, Президент Украины Петр Порошенко, отметив, что это на 40% больше, чем в прошлом году.

"Представьте себе количество людей, которых мы вернули к нормальной жизни. Мы с почтением и уважением относимся к людям с особыми потребностями", – добавил Президент.

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Вместе с тем глава государства отметил, что еще не во всех регионах решена проблема неприспособленности учебных заведений для обучения детей с особыми потребностями.

Теги: Новости Украины Реформа образования Образование Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 Канал
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