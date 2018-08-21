"Новая школа": в этом году в Украине появится более 8 тысяч инклюзивных классов
Для детей и молодежи с особыми образовательными потребностями есть хорошие новости: в этом году запланировано открытие 8212 инклюзивных классов в рамках программы "Новой школы".
Об этом заявил во вторник, 21 августа, Президент Украины Петр Порошенко, отметив, что это на 40% больше, чем в прошлом году.
"Представьте себе количество людей, которых мы вернули к нормальной жизни. Мы с почтением и уважением относимся к людям с особыми потребностями", – добавил Президент.
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Вместе с тем глава государства отметил, что еще не во всех регионах решена проблема неприспособленности учебных заведений для обучения детей с особыми потребностями.
Источник: 24 Канал
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