Новая смертельная игра #Firechallenge в Украине: в Черкассах мальчик поджег 11-летнюю сестру

В Украине среди подростков становится популярной опасная игра #Firechallenge. Наследуя мотивы этого флешмоба, в Черкассах 10-летний мальчик поджег свою 11-летнюю сестру. Ребенок с тяжелыми ожогами попал в больницу.

Инцидент произошел 28 сентября. Девочка попала в ожоговое отделение 1-й городской больницы с тяжелыми ожогами верхней части туловища, рассказал спикер ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

Читайте также: В Одесской области 12-летний парень случайно застрелил своего друга

Ожоги она получила, когда ее собственноручно поджег 10-летний брат. По предварительным данным, дети играли в игру "Подожги друга". Такой смертельно опасный флешмоб имеет название #Firechallenge, и становится все более популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей,

– рассказал Проценко.

По его словам, свидетелем происшествия, когда мальчик поджег свою сестру, стал случайный прохожий. Он смог помочь детям ликвидировать пламя, охватившее одежду и тело девочки.

По мнению Проценко, лучший способ повлиять на сознание подростков, чтобы они не играли в такие опасные игры, – "прямое включение из ожогового центра". На видео они смогут увидеть, как страдают те дети, которые участвовали в таких флешмобах. Поэтому, это будет болезненно, но необходимо осознание угроз и последствий для своей жизни.



Пост Проценко о поджоге 11-летней девочки / скрин из фейсбука

Что известно о флешмобе #Firechallenge?

Опасная игра обрела популярность около года назад в США и Великобритании. Суть флешмоба заключается в том, что его участники обливают себя горючей жидкостью, а затем самостоятельно тушат пламя.



Тогда местные правоохранители и СМИ били тревогу и призывали отказаться от опасного "развлечения", хотя и избежать несчастных случаев совсем не удалось.