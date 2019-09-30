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      Новая смертельная игра #Firechallenge в Украине: в Черкассах мальчик поджег 11-летнюю сестру

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      Fire challenge в Украине 2019 – в Черкассах парень поджег сестру
      В Черкассах мальчик поджег 11-летнюю сестру из-за флешмоба / Иллюстративное фото

      В Украине среди подростков становится популярной опасная игра #Firechallenge. Наследуя мотивы этого флешмоба, в Черкассах 10-летний мальчик поджег свою 11-летнюю сестру. Ребенок с тяжелыми ожогами попал в больницу.

      Инцидент произошел 28 сентября. Девочка попала в ожоговое отделение 1-й городской больницы с тяжелыми ожогами верхней части туловища, рассказал спикер ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

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      Ожоги она получила, когда ее собственноручно поджег 10-летний брат. По предварительным данным, дети играли в игру "Подожги друга". Такой смертельно опасный флешмоб имеет название #Firechallenge, и становится все более популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей,
      – рассказал Проценко.

      По его словам, свидетелем происшествия, когда мальчик поджег свою сестру, стал случайный прохожий. Он смог помочь детям ликвидировать пламя, охватившее одежду и тело девочки.

      По мнению Проценко, лучший способ повлиять на сознание подростков, чтобы они не играли в такие опасные игры, – "прямое включение из ожогового центра". На видео они смогут увидеть, как страдают те дети, которые участвовали в таких флешмобах. Поэтому, это будет болезненно, но необходимо осознание угроз и последствий для своей жизни.


      Пост Проценко о поджоге 11-летней девочки / скрин из фейсбука

      Что известно о флешмобе #Firechallenge?
      Опасная игра обрела популярность около года назад в США и Великобритании. Суть флешмоба заключается в том, что его участники обливают себя горючей жидкостью, а затем самостоятельно тушат пламя.

      Тогда местные правоохранители и СМИ били тревогу и призывали отказаться от опасного "развлечения", хотя и избежать несчастных случаев совсем не удалось.

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      Теги: Новости Украины Флешмоб ГСЧС Дети и несовершеннолетние Пожар
      Источник: 24 канал
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