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Новая угроза для человечества: ученые рассказали об устойчивости инфекции к лекарствам

131 Читати новину українською
Грибковые инфекции становятся устойчивыми к лекарствам
Грибковые инфекции становятся устойчивыми к лекарствам / firtka.if.ua

Ученые бьют тревогу – грибковые инфекции становятся устойчивыми к лечению. А это может привести к резкому росту уровня заболеваемости.

Об этом заявили исследователи из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета, пишет ВВС со ссылкой на Science.

Ученые зафиксировали существенный рост устойчивости к противогрибковым препаратам во всем мире за последние 30-40 лет. В частности, такое явление может быть связано с распылением фермерами на культуры препаратов, используемых для лечения грибковых инфекций у пациентов.

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В воздухе постоянно присутствуют грибки, в каждом вдохе, который мы делаем,
– сообщил профессор по эпидемиологии Мэтью Фишер.

Особенно в зоне риска находятся люди пожилого возраста, пациенты, которые находятся под действием интенсивной терапии и нуждающихся в трансплантации, а также ВИЧ-инфицированные и онкобольные люди, у которых слабая иммунная система.

Медики отмечают, что срочно нужно разработать новые способы лечения грибковых заболеваний, ведь они имеют высокий уровень смертности среди инфекционных болезней.

Теги: Здоровье исследования Лекарства Медицина
Источник: 24 Канал
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