Новая угроза для человечества: ученые рассказали об устойчивости инфекции к лекарствам

Ученые бьют тревогу – грибковые инфекции становятся устойчивыми к лечению. А это может привести к резкому росту уровня заболеваемости.

Об этом заявили исследователи из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета, пишет ВВС со ссылкой на Science.



Ученые зафиксировали существенный рост устойчивости к противогрибковым препаратам во всем мире за последние 30-40 лет. В частности, такое явление может быть связано с распылением фермерами на культуры препаратов, используемых для лечения грибковых инфекций у пациентов.

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В воздухе постоянно присутствуют грибки, в каждом вдохе, который мы делаем,

– сообщил профессор по эпидемиологии Мэтью Фишер.

Особенно в зоне риска находятся люди пожилого возраста, пациенты, которые находятся под действием интенсивной терапии и нуждающихся в трансплантации, а также ВИЧ-инфицированные и онкобольные люди, у которых слабая иммунная система.



Медики отмечают, что срочно нужно разработать новые способы лечения грибковых заболеваний, ведь они имеют высокий уровень смертности среди инфекционных болезней.