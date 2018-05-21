Новая угроза в Google Chrome: эксперты обнаружили вирус, который похищает данные банковских карт

Эксперты из компании Proofpoint сообщили, что они обнаружили новый вирус Vega Stealer, который угрожает пользователям Google Chrome и других популярных браузеров. С помощью вредоносного программного обеспечения злоумышленники похищают данные банковских карт и другую важную информацию.

Об этом сообщает Express.

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Vega Stealer – это модифицированная версия обнаруженного еще в декабре 2016 года вируса August Stealer. Он распространяется по электронной почте и передает злоумышленникам пароли, документы и конфиденциальные данные жертв с Chrome, Firefox, Skype и Opera.

Чаще всего вирус приходит в письме от какой-то крупной компании с вложением в виде документа brief.doc. Последний включает вредоносные макросы, которые и запускают работу Vega Stealer. После заражения компьютера вирус проверяет рабочий стол жертвы, крадет важные данные и отправляет их злоумышленникам на удаленные сервера.

Хотя Vega Stealer не самый сложный или скрытый вирус, он демонстрирует гибкость вредоносного программного обеспечения, стремление его авторов и участников достижения своей цели. Vega Stealer может в перспективе привести к более серьезным последствиям, если продолжит развиваться и распространяться,

– отметили сотрудники Proofpoint.

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Специалисты в очередной раз посоветовали пользователям быть внимательными, когда они открывают неизвестные и подозрительные письма.