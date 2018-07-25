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Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 получил еще больше памяти за ту же цену

84 Читати новину українською
Смартфон Xiaomi Redmi Note 5
Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 / myxiaomi.by

Новая версия смартфона Xiaomi Redmi Note 5 получит 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти (предыдущая модель имела 64 ГБ встроенного хранилища). Устройство поступит в продажу в Китае 27 июля.

Об этом пишет издание gizmochina.

Самое приятное, что цена на эту модель с большим объемом памяти не изменилась. Так, новая версия Xiaomi Redmi Note 5 стоит около 250 долларов (6 500 гривен), столько же стоит предыдущая версия.

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Как известно, Xiaomi Redmi Note 5 получил 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160х1080 пикселей. Работает устройство на процессоре SoC Qualcomm Snapdragon 636. Смартфон имеет двойную основную камеру с модулями на 12 и 5 Мп, и селфи-камеру с разрешением 13 Мп.

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Redmi Note 5 получил 128 Гб встроенного хранилища

Redmi Note 5 получил аккумулятор емкостью 4000 мАч и имеет поддержку технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

Смартфон работает под управлением Android 8.1.

Xiaomi Redmi Note 5: обзор

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Теги: Смартфоны Xiaomi Техно
Источник: 24 Канал
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