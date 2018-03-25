Новая "Волчица": украинская певица посвятила песню Олегу Виннику

Украинский коллектив SOLONA презентовал первый клип на песню "Волчица". Музыкальный трек новоиспеченные звезды посвятили Олегу Виннику, который имеет в своем репертуаре созвучный хит.

Современный и прогрессивный музыкальный проект SOLONA только появился в украинском шоу-бизнесе, а уже приобрел большую славу. Все потому, что свою первую песню они посвятили Олегу Виннику.

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Слово "волчица" было ключевым в песне коллектива, передает "Обозреватель". Однако после выхода клипа, украинцы подумали, что это своеобразная насмешка над "Молодой волчицей" Олега Винника. Однако солистка SOLONA опровергла эти слова, после чего посвятила песню украинскому певцу,

С начала у нас не было таких планов. Но учитывая реакцию, считаю, что это будет правильно. Олег, этот сингл – для вас! Ведь вы для меня – огромный источник вдохновения. Спасибо!

– заявила участница коллектива SOLONA.

Клип музыканты снимали недалеко от города Днепр. Для видео выбрали известный аэродром "Агро-Союз", который часто посещают сторонники парашютного спорта.

Смотрите видео клипа "Волчица" SOLONA: