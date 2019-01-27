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      Новак Джокович седьмой раз выиграл Australian Open

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      Джокович выиграл Australian Open
      Джокович выиграл Australian Open / twitter.com/AustralianOpen

      Сербский теннисист Новак Джокович, возглавляющий рейтинг ATP, стал победителем нынешнего Australian Open в Мельбурне. Новак победил испанского теннисистка Рафаэля Надаля.

      Новак Джокович – Рафаэль Надаль 3:0 (6:3, 6:2, 6:3).

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      Серб чрезвычайно агрессивно начал матч и уже во втором гейме сумел сделать брейк. Этого оказалось достаточно, чтобы выиграть первый сет, поскольку Джокович не давал поводов Надалю думать о брейк-пойнте.

       

       

      Во втором сете Надаль не нашел свою игру. Испанец дважды отдал свою подачу и проиграл партию 6:2. На старте третьего сета Надаль уже играл чуточку лучше, однако Джокович продолжал доминировать.

      В итоге сербский теннисист сумел еще дважды обыграть Надаля на его подаче и записал в свой актив сет 6:3 и в седьмой раз выиграл Australian Open.

      Это третья подряд победа Джоковича на турнирах Большого Шлема. В прошлом году Новак выиграл Wimbledon и US Open. Также серб установил рекорд. Он первый теннисист, который 7 раз побеждал на Australian Open.

      Победительницей в женском разряде стала японка Наоми Осака. В финале она победила чешку Петру Квитову.

      Теги: Спорт Australian Open Теннис
      Источник: 24 Канал
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