22:12
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, сегодня
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, сегодня
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Новак Джокович снова станет первой ракеткой мира

      22 Читати новину українською
      Новак Джокович станет первой ракеткой мира
      Новак Джокович станет первой ракеткой мира

      Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся из-за травмы c престижного турнира серии "Мастерс" в Париже, в котором он во втором круге должен был сыграть против своего соотечественника Фернандо Вердаско. Это означает, что Рафа уступит звание первой ракетки мира сербу Новаку Джоковичу.

      Джокович поднимется на первое место впервые с 2016 года. На данный момент на турнире в Париже Джокович вышел в третий круг, где сыграет с боснийцем Дамиром Джумхурия.

      Читайте также: Известный сербский теннисист отметился благородным поступком во время своего матча

      Текущая победная серия Джоковича составляет 19 матчей. Всего же на счету серба в сезоне-2018 41 победа при 9 поражениях.

      Джокович может в пятый раз в карьере завершить сезон в статусе первой ракетки мира. Такая вероятность близка к 100%, поскольку Новаку не придется защищать очки на Итоговом турнире.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Хоккей NHL: "Эдмонтон" одержал победу, уступая после двух периодов
       8 октября 2013 , 13:38
      NHL. Альфредссону устроили овации фанаты бывшей команды
       2 декабря 2013 , 11:31
      Немецкая "молодежка" не хочет ехать в Украину на матч плей-офф Евро-2015
       16 сентября 2014 , 10:23
      Зозуля и Федецкий посетили бой Усика (ФОТО)
       19 апреля 2015 , 13:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук