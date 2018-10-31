Новак Джокович снова станет первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся из-за травмы c престижного турнира серии "Мастерс" в Париже, в котором он во втором круге должен был сыграть против своего соотечественника Фернандо Вердаско. Это означает, что Рафа уступит звание первой ракетки мира сербу Новаку Джоковичу.

Джокович поднимется на первое место впервые с 2016 года. На данный момент на турнире в Париже Джокович вышел в третий круг, где сыграет с боснийцем Дамиром Джумхурия.

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Текущая победная серия Джоковича составляет 19 матчей. Всего же на счету серба в сезоне-2018 41 победа при 9 поражениях.

Джокович может в пятый раз в карьере завершить сезон в статусе первой ракетки мира. Такая вероятность близка к 100%, поскольку Новаку не придется защищать очки на Итоговом турнире.

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