21:16
15 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 16°C
  • понедельник
    26°C 19°C
  • вторник
    21°C 18°C
  • среда
    22°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Новак Джокович в четвертый раз выиграл Wimbledon

37 Читати новину українською
Новак Джокович
Новак Джокович

В финале Открытого чемпионата Англии серб Новак Джокович сумел обыграть представителя Южно-Африканской Республики Кевина Андерсона. Для Джоковича это четвертая победа на Wimbledon

Чтобы получить титул, Джоковичу понадобилось два часа и 18 минут. При этом он выиграл все три сета. Первые два – по 6:2 в каждом из них. При этом серб выигрывал первый и пятый геймы на подаче Андерсона.

Читайте также: Анджелик Кербер выиграла в финале Wimbledon у Серены Уильямс

Лишь в третьем сете Андерсон пытался хоть как-то исправить ситуацию. Каждый из теннисистов выигрывал свои подачи. И в девятом гейме при счете 4:5 в пользу южноафриканца, он дважды не сумел реализовать сет-пойнт. Впоследствии при счете 5:6 Андерсон имел тройной сет-пойнт, но Джокович каждый раз играл его. А уже на тай-брейке серб довел матч до победы.

Новак Джокович – Кевин Андерсон 3:0 (6:2, 6:2, 7:6)

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Порошенко руководствуется страхом, – Лещенко о выдворении Саакашвили
 12 февраля , 21:01
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина в топ-30
 21 апреля , 17:10
Из "Приватбанка" женщина вышла полностью обнаженной: видео (18+)
 17 мая , 17:17
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук