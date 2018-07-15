Новак Джокович в четвертый раз выиграл Wimbledon

В финале Открытого чемпионата Англии серб Новак Джокович сумел обыграть представителя Южно-Африканской Республики Кевина Андерсона. Для Джоковича это четвертая победа на Wimbledon

Чтобы получить титул, Джоковичу понадобилось два часа и 18 минут. При этом он выиграл все три сета. Первые два – по 6:2 в каждом из них. При этом серб выигрывал первый и пятый геймы на подаче Андерсона.

Читайте также: Анджелик Кербер выиграла в финале Wimbledon у Серены Уильямс

Лишь в третьем сете Андерсон пытался хоть как-то исправить ситуацию. Каждый из теннисистов выигрывал свои подачи. И в девятом гейме при счете 4:5 в пользу южноафриканца, он дважды не сумел реализовать сет-пойнт. Впоследствии при счете 5:6 Андерсон имел тройной сет-пойнт, но Джокович каждый раз играл его. А уже на тай-брейке серб довел матч до победы.

Новак Джокович – Кевин Андерсон 3:0 (6:2, 6:2, 7:6)