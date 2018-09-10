Новак Джокович в третий раз победил на US Open

В финале US Open-2018 Новак Джокович обыграл Хуана Мартина дель Потро в третий раз выиграл американский "Шлем" – 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 3 часа 15 минут. За это время Джокович 1 раз подал навылет, допустив 2 ошибки на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Дель Потро подал 6 эйсов и дважды взял подачу соперника, допустив при этом 1 двойную ошибку.

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Для Джоковича этот титул на американском "мейджоре" стал третьим в карьере и 14-м на турнирах категории "Большого Шлема". При этом в июле сербский теннисист победил на другом "мейджоре" – Wimbledon в Лондоне.

После победы на US Open Джокович поднялся на третье место в мировом рейтинге, сместив с этой позиции своего соперника по финалу дель Потро.

Напомним, что в женском US Open японка Наоми Осака одолела титулованную Серену Уильямс.

Новак Джокович (Сербия) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) 3:0 (6:3, 7:6, 6:3)

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