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      Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии

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      В Турции принят законопроект "об отправке военнослужащих в Ливию". / GLOBAL LOOK PRESS

      Сенсаций не произошло: в Турции принят законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию.

      В парламенте за него проголосовали депутаты от правящей "Партии справедливости и развития" и правой "Партии национального движения". Всего за законопроект проголосовали 325 депутатов, 184 – против.

      Подробности: Турция угрожает вторжением в Ливию, или Стиль Эрдогана

      Данный законопроект предусматривает оказание правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом, всей необходимой военной поддержки.

      Теперь остается последний шаг: подготовить и отправить официальному Триполи первые партии вооружения и военнослужащих, которые сыграют одну из ключевых ролей в решающих боях против мятежного Фельдмаршала Хафтара, на стороне которого сражаются российские наемники из ЧВК "Вагнер".

      Ливийская Гражданская война все сильнее напоминает начальные этапы сирийского конфликта. В настоящий момент идет окончательное формирование противоборствующих сторон, за которым последует горячая фаза, грозящая принести целый ряд громких политических скандалов и расколов ныне существующих международных союзов.

      Обратите внимание: Две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнер" в Ливии: Эрдоган раскрыл детали

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      Автор: Запретное мнение
      Теги: Публикации Новости политики Новости Турции Ливия
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