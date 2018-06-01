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Новейшие технологии в футболе: Nissan представила необычного робота

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Nissan представила необычного робота
Nissan представила необычного робота / New Atlas

Компания Nissan на финале Лиги чемпионов УЕФА представила автономного робота, который может наносить разметку для футбольных полей.

Об этом сообщает New Atlas.

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Технология ProPILOT, над которой работает Nissan, на этот раз нашла применение в небольшом устройстве, которое предназначено специально для нанесения разметки футбольных полей. Японцы представили робота, который получил название Pitch-R на финальном матче Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся в Киеве.

Робот умеет создавать разметку как для небольших полей, так и для крупнейших, которые предназначены для профессиональных матчей. Устройство использует набор из четырех камер, GPS и системы, которая помогает избегать препятствий сканируя пространство вокруг и отыскивая нужное место для нанесения разметки. Затем робот рисует необходимые линии с помощью белой растворимой краски. Стоит отметить, что Pitch-R тратит всего 20 минут на выполнение всей работы.

Презентация работа Pitch-R – смотрите видео

Напомним, Nissan не впервые использует технологию ProPILOT для создания необычных изобретений. Например, в январе японский автопроизводитель показал тапочки с системой автоматической парковки.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно робототехника Искусственный интеллект Лига чемпионов Nissan
Источник: 24 Канал
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