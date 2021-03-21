Путін поїхав на вікенд в тайгу до міністра оборони Сергія Шойгу. Там вони каталися на гусеничному всюдиході, смакували салом, пили чай і оглядали дерев'яні вироби міністра оборони.

Фото із поїздки Путіна в тайгу виклала його ж пресслужба на сайті. Зазначимо: вони як і раніше, досить колоритні.

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Путін в тайзі

Президент і міністр оборони були в теплому зимовому одязі, але в мінусову температуру в Сибіру без головних уборів.

Вони каталися на всюдиході і гуляли пішки. Після прогулянки Путін пообідав салом і запив чайком.

Потім Путін відвідав майстерню, де глава Міноборони показав свої вироби з дерева.

Путін і Шойгу в тайзі / Фото з сайту президента

Зазначимо: напередодні поїздки в тайгу Путін викликав Байдена на дебати. Він сказав, що хоче поговорити найближчим часом і готовий зробити це або за день до своєї поїздки в Сибір, а по приїзду.

А всюдихід-то іноземний

Як помітив блогер Сергій Наумович у фейсбуці техніка, на якій катався Путін – іноземного виробництва. Так, він зазначив: всюдихід – шведський армійський Bandvagn BV-206.

Довіра до російської військової техніки на самій Росії зашкалює, як бачимо. А раптом затихне? або перевернеться, загориться, вибухне…

– написав Наумович.