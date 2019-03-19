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      Артем Овдиенко

      Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?

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      Вже у першому турі боротьба буде шаленою
      Вже у першому турі боротьба буде шаленою / Фото з відкритих джерел

      12 днів до першого туру виборів, але дотепер кожен шостий українець не знає за кого голосуватиме 31 березня. Це насправді дуже велика цифра, виходить, що 15%. Кожен кандидат був би радий додатковим відсоткам.

      Натепер згідно із соцопитуваннями лідером електоральних вподобань українців залишається актор Володимир Зеленський – за нього готовий проголосувати кожен 4 українець. Тоді як кожен 5 українець голосуватиме за Тимошенко та Порошенка. У процентах це виглядає так: Зеленський має 25%, а Тимошенко та Порошенко приблизно по 18%.

      Важливо, що у Зеленського не тільки симпатиків більше, а й з антипатиками ситуація краща, ніж у найближчих конкурентів. Адже за нього категорично не голосуватимуть лише 13% виборців, тоді як Юлія Тимошенко категорично не до вподоби 30% українців, а Порошенко не подобається 50% виборців, тобто половині наших з вами співгромадян.

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      Якщо вірити соцопитуванням групи "Рейтинг", то Зеленський долає всіх конкурентів у другому турі і неважливо з ким саме його там зведе доля. А от Порошенко, якщо і потрапить у другий тур, то програє там усім своїм конкурентам. Тимошенко, відповідно, у другому турі програє Зеленському, але виграє у Порошенка.

      Отже, підсумую, за даними соціологів, серед трійки лідерів найкращі шанси на перемогу у Зеленського – у нього і рейтинг вищий, і антирейтинг нижчий, аніж у його конкурентів. Найгірші перспективи у чинного президента – підтримка в нього трохи менша аніж у Тимошенко, але антирейтинг у Порошенка просто зашкалює.

      Звісно, треба зважати, що це результати попередніх соцопитувань й українці можуть ще змінити свою думку й проголосувати інакше. Адже одне діло, коли ти поспіхом відповідаєш соціологу на вулиці під час опитування, інше діло – коли ти сам на сам залишаєшся з бюлетенем у кабінці.

      Треба зважати, що ці рейтинги можуть бути замовними і не відображати реальної картини. Я заздалегідь перепрошую у поважних соціологів за такі можливо безпідставні звинувачення, проте, певні сумніви щодо незаангажованості соцопитувань таки існують. Ну і реба зважати, що до 31 березня залишається ще менеш двох тижнів днів і цього цілком достатньо, щоб втопити рейтинг того чи іншого кандидата компроматом. Якщо вірити соцопитуванням, то у Порошенка просто немає нині іншого шансу пройти у другий тур, окрім як оприлюднити на Зеленського якийсь вбивчий компромат. Настільки вбивчий, що українці від актора-коміка з огидою відвернуться. Що це може бути і чи існує він взагалі – навіть прогнозувати не беруся. Але на Банковій мають розуміти, що це мало не єдиний реальний спосіб чинного президента переобратися.

      Адже усе інше Порошенко вже спробував – їздить на передову, обідає по армійських їдальнях та обіцяє захисникам ще більші зарплати. У досягнення Порошенка записали й монетизацію Кабміном субсидій, завдяки чому незаможні українці досить несподівано напередодні виборів отримали по кілька тисяч на руки. На повну працює й мережа агітаторів Порошенка, яку правоохоронці Авакова називають "мережа" підкупу виборців. А політологи подейкують, що більша половина кандидатів, які беруть участь у виборах – це технічні кандидати Порошенка, яких використали у якості масовки – для встановлення контролю за місцевими виборчими комісіями.

      І попри те, що вже була проведена так би мовити титанічна підготовча робота, щоб чинний президент вдало переобрався, сам Порошенко не гребує так би мовити особисто виходити у поля. Сьогодні, до прикладу, інспектував в столиці 45-метрову діру в землі, вириту ще бозна скільки років тому на вулиці Стеценка. Але для простих киян та дірка останні 10 років означала звуження й постійні затори через встановлений навколо там будівельний паркан. Але для чинного президента та діра напередодні виборів означала початок будівництва метро на Виноградар. Не плутайте з метро на Троєщину, адже той жарт вже не смішний і влада вирішила вголос фантазувати саме про метро на Виноградар.

      Але взагалі-то будь-який більш-менш значущій інфраструктурний проект в Україні – це привід політикам та можновладцям для самопіару. Але найогидніше, що влада таким чином просто шантажує українців і намагається нас підкупити для свого переобрання обіцянками щось колись побудувати.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости рейтинги Публикации
      Источник: 24 Канал
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