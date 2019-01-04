Нові скандальні деталі у справі одеського активіста Олега Михайлика

Речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко переконує, що ні Олег Михайлик, ні його адвокат не зверталися до правоохоронних органів із заявою на оформлення пакету документів для міжнародної правової допомоги в Німеччині задля проведення законної процедури вилучення кулі, яка має стати основним речовим доказом у справі.

Станом на 4 січня ні Михайлик, ні його адвокат досі не звернулися до слідчого Нацполіції чи до Генпрокуратури із заявою чи з іншими документами про те, що вони бажають провести операцію в Німеччині і для цього необхідно підготувати документи. Як тільки така заява надійде, це буде стартом для підготовки пакету документів для міжнародного доручення до правоохоронних органів Німеччини, – сказав Лисенко.

Учора Лисенко у коментарі Слідство.Інфо запевнював, що необхідні папери ГПУ встигне підготувати вчасно. Проте, за його словами, сьогодні виявилось, що офіційного звернення зі сторони постраждалого не було.

Натомість адвокат Олега Михайлика – Вадим Оксюта сказав, що сторона постраждалого не має звертатися до органів Генпрокуратури, адже це не передбачено законом. Адвокат переконує і надає докази, що до головного слідчого управління Нацполіції вони звертались заздалегідь.

У грудні змінився орган досудового розслідування на головне слідче управління Нацполіції. 19 грудня ми повідомили головного слідчого групи Сергія Гуменюка особисто електронною поштою на адресу МВС, Нацполіцію і простою поштою на Гуменюка про те, коли і де буде відбуватися операція. Ми не маємо подавати звернення про те, щоб Генпрокуратура підготувала запит на міжнародну правову допомогу. Це не передбачено законом, – повідомив адвокат.









Оксюта також додав, що досі немає підписаної постанови ГПУ, хто здійснює керівництво у справі. Таким чином, невідомо, хто сьогодні є процесуальний керівник.

Сам головний слідчий групи Сергій Гуменюк категорично відмовляється від будь-яких коментарів ЗМІ. Речник ГПУ Лисенко наполягає, що звернення Гуменюку не надходило. Однак звернення таки надходило, адже адвокат отримав підтвердження надсилання електронних листів до правоохоронних органів.

Насамкінець Лисенко не впевнений, що ГПУ встигне підготувати і надіслати необхідний пакет документів для міжнародної правової допомоги в Німеччину до середини січня – часу проведення операції по вилученню кулі з тіла Олега Михайлика.

Якщо вилучення кулі не відбудеться за законною процедурою, її можуть не долучити до матеріалів слідства у якості речового доказу. Можливо, українським правоохоронцям вигідно затягувати слідство? Адже куля може показати, з якої зброї стріляли, і спростувати зібрані слідчими матеріали по справі.

Сьогодні Міжнародна Спільнота українців публічно звернулася до Національної поліції України та Генеральної прокуратури України із закликом забезпечити всебічну правову допомогу правоохоронцям Німеччини у рамках українського законодавства для проведення операції Олегу Михайлику, передає видання "Інформаційна хвиля.

Волонтери та громадські активісти спільноти наголосили на необхідності об’єктивного та неупердженого розслідування справи стосовно замаху на вбивство українського політика та громадського діяча.

Хто такий Олег Михайлик?

Одеський політик, активіст, меценат. Лідер політичної партії "Сила людей" і кандидат на пост міського голови Одеси. Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі і критикою діяльності мера Одеси Геннадія Труханова. 22 вересня 2018 року в Одесі його намагались застрелити біля власного будинку неподалік від поліцейського відділку. Куля дивом не влучила в серце і застрягла в легені. Активіст пережив клінічну смерть.

Що відомо про напад на Олега Михайлика?

Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ. Спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція. 22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює у саботажі ГПУ і НП щодо розслідування нападу на нього.