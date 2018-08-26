Новичок "Динамо" прокомментировал свой возможный дебют за клуб

Новоиспеченный полузащитник "Динамо" Витор Буэно выразил готовность сыграть за основную команду.

Буэно в комментарии для пресс-службы "Динамо" рассказал о своей адаптации в киевском клубе.

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"Когда я приехал в Киев, переговоры с подписанием контракта затянулись в связи с непредвиденными обстоятельствами, поэтому я пропустил первую неделю и не тренировался. Сначала я просто ходил в тренажерный зал, а затем начал работать в группе. Постепенно я привыкаю к языку, партнерам, лучше воспринимаю тактические занятия. Если я буду нужен тренеру, то я готов. В матчах за дубль я наберу форму и войду в игровой ритм. Думаю, Хацкевич может поставить меня в основной состав в ближайших матчах", – сказал футболист.

Напомним, что Витор Буэно уже сыграл в матче за команду U-21 против "Черноморца" и забил мяч.

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