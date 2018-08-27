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Новичок "Шахтера" стал лучшим игроком в 6-м туре УПЛ

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Жуниор Мораес – лучший игрок в шестом туре УПЛ
Жуниор Мораес – лучший игрок в шестом туре УПЛ

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес стал лучшим игроком шестого тура украинской Премьер-лиги.

Лучшего футболиста очередного тура чемпионата Украины выбирал совет экспертов. Мораес опередил полузащитника "Александрии" Евгения Банаду на два балла.

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31-летний бразилец в матче с "Олимпиком" (5:2) оформил первый в этом сезоне УПЛ хет-трик. После 6 туров Мораес с 6 голами возглавляет рейтинг бомбардиров премьер-лиги. Также в его активе 3 результативные передачи.

Отметим, что Мораес довел счет своим голам в УПЛ до 63 и вошел в пятерку самых результативных легионеров в истории лиги.

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Теги: Шахтер Футбол Новости спорта ФК Олимпик УПЛ
Источник: 24 Канал
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