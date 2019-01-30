Новичок "Шахтера" взял отсрочку от службы в армии, чтобы играть за "горняков"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон должен проходить службу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Следовательно, чтобы играть за донецкий клуб, футболисту пришлось брать отсрочку.

"В Израиле, когда тебе исполняется 18 лет, все граждане идут в армию. Это не обязательно должно быть что-то серьезное. Иногда армия может проходить через службу в офисе. Это не всегда военная служба, но многие люди помогли мне взять отсрочку. Я рад, что смог присоединиться к команде", – рассказал Соломон в комментарии телеканалу "Футбол 1".

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Стоит отметить, что Манор Соломон – военнослужащий Армии обороны Израиля. В декабре 2017 года он был призван в армию. Сейчас ему осталось отслужить еще около 19 месяцев. Пока футболист получил освобождение от службы на год с возможностью продления. Однако ему придется отслужить этот срок. Один из вариантов – прохождение военной службы во время отпуска.