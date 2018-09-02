Новичок Суперлиги по баскетболу официально сменил название

В новом сезоне украинской Суперлиги по баскетболу примет участие БК "Одесса", который раньше назывался "Динамо-Одесса". Такое решение было принято после встречи со спонсорами.

Приняв это решение, команда хочет добиться главной цели – сделать шаг вперед для объединения в Одессе всех, кто спонсирует и инвестирует в спорт и здоровый образ жизни, всех, кто создает и развивает спортивную инфраструктуру города.

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В состав БК "Одесса" войдут игроки команды чемпиона Высшей Лиги "Динамо-Одесса", представители БИПЫ, а также баскетболисты, которые играли ранее в БК "Одесса".

Спортивным директором клуба будет Олег Юшкин, который также станет главным тренером команды Суперлиги и возглавит тренерский штаб всех команд, в который войдут Александр Ворона, Дмитрий Коломийченко и Сергей Алферов.

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