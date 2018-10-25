Новичок Суперлиги "Запорожье" победил "Химик" и возглавил турнирную таблицу

Южненский "Химик" принимал "Запорожье" в рамках четвертого тура регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч. И уступил амбициозному новичку.

Химик – Запорожье 87:95 (19:32, 18:14, 21:16, 29:33)

В первой четверти гости продемонстрировали фантастическую игру в нападении, реализовав 4/5 трехочковых при 73% бросков с игры. Команда Валерия Плеханова набрала 32 балла за четверть, на что "Химик" ответил лишь 19 очками.

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Во второй десятиминутке хозяева сумели наладить игру в защите, пропустив лишь 14 очков, и продолжили атаковать на своем уровне, сократив отставание перед большим перерывом до 9 баллов. Отдельно нужно отметить большой объем недостатков у обеих команд: за первую половину соперники допустили 20 потерь на два коллектива – по 10 на каждый. Что касается индивидуалий, то в первой половине лучшим стал Малик Трент, который выйдя со скамьи, принес своей команде 13 очков при 83% реализации бросков с игры.

В третьей четверти игра ускорилась: команды начали меньше играть позиционно, сделав акцент на быстрые отрывы и игру один в один. Южненцы начали вторую половину с рывка, усилиями Джонса и Павлова сократив отставание до 2 очков, однако запорожцы сумели удержать преимущество перед заключительной четвертью. От максимальных в этом матче 13 очков преимущества у команды Плеханова осталось лишь 4 очка отрыва.

Но решающая четвертая четверть пошла не по плану хозяев. Южненцы сделали серию промахов в то время как американцы продолжали понемногу тянуть "Запорожье". Завершилось это тем, что преимущество гостей вновь достигло двузначной отметки.

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Попытки южненцев сократить отставание гости тушили трехочковыми попаданиям Мироненко и Кондракова, а очередной перфоманс от Трента расставил в этом матче все по своим местам. "Запорожье" лидировало в счете на протяжении 40 минут игры, одержав свою пятую победу в сезоне – 95:87.

Лучшим в этой игре стал американский защитник "Запорожье" Малик Трент, который, выйдя со скамейки, за 28 минут набрал 30 очков, сделал 6 перехватов, 5 передач и 4 подбора (РЭ – 35).

Свой следующий матч "Химик" проведет в субботу, 27 октября, дома против Николаева, а Запорожье в этот же день на выезде будет противостоять Одессе.