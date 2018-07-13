Новичок УПЛ ФК "Львов" пополнил состав дома бразильскими форвардами

Состав ФК "Львов" пополнили два бразильских футболиста – форварды Панамби и Бруно. Новички заключили трехлетние соглашения со львовским клубом.

Бруно будет выступать за "горожан" под 9-м номером, а Панамби выбрал 11-й номер, сообщили в клубе.

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Бруно (полное имя – Бруно Дуарте да Силва). Родился 24 марта 1996 года. Место рождения – Сан-Паулу. Рост/вес – 183 см, 78 кг. Амплуа – нападающий. Предыдущие клубы – "Сан-Паулу", "Палмейрас", "Португеза".



Интересно, что в "Палмейрасе" Бруно выступал бок о бок с Габриэлем Жезусом, который на сегодняшний день является форвардом "Манчестер Сити".



Панамби (полное имя – Гильерме Жован Санжуду да Силва). Родился 11 марта 1995 года. Возраст – 23 года. Место рождения – Порту-Алегри. Рост/вес – 174 см, 65 кг. Амплуа – вингер/нападающий. Предыдущие клубы – "Интернасьональ", "Сан-Каэтану", "Фламенго СП", "Сан-Жозе-дус-Кампус".