Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку

Юлія Тимошенко днями в Києві урочисто презентувала свою політичну програму. Змагання за посаду президента фактично почалося, а Тимошенко дуже хоче залучити на свій бік молоде покоління та мешканців великих міст, які традиційно її не дуже підтримують, і чиїх голосів їй так бракує для перемоги.

Відтак, виборцям представили оновлену Тимошенко і її кандидатську програму під назвою: "Новий курс". Мовляв, забудьте все, що було раніше, ось вам нова і сучасна пані Юлія, яка розверне країну в іншому напрямку і почне потужну модернізацію.

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Тільки чи варто серйозно сприймати цю чергову знахідку політтехнологів Тимошенко? І чи не в нову обгортку нам намагаються загорнути старий вміст? Адже, про який новий курс Тимошенко може йтися, якщо вона так само як і раніше живе за високим парканом в будинку на 500 квадратних метрів. Цей маєток розташований в елітному селищі Конча-Заспа під Києвом, і оформлений на двоюрідну сестру Тимошенко.

В неї Тимошенко офіційно за документами і орендує цей будинок. Хоча в двоюрідної сестри грошей для купівлі цієї розкішної нерухомості ніколи не було. І приперта до стіни питаннями журналістів, рік тому пані Юлія визнала, що цей будинок їй з чоловіком довелося свого часу записати на родичку, щоб влада Януковича його не відібрала.

Але після втечі Януковича минуло вже чотири роки, але Тимошенко досі не переоформлює будинок на себе. Демонструючи стару звичку українських політиків приховувати володіння нерухомістю, і це при оголошеному новому курсі.



Голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко

Крім того, урочистому представленню передвиборчої програми Тимошенко передувала масована рекламна кампанія. Для цього ледь не всю країну заклеїли біг-бордами, які рекламували цей проголошений "новий курс".

Тільки тут одразу постає питання: а звідки гроші на таке недешеве задоволення, як ця зовнішня реклама? Адже український виборець прекрасно знає, що той, хто дає гроші, той, зрештою, і той і замовляє музику у виконанні політика. То ж за чиїм рахунком Тимошенко так потужно витратилася на біг-борди по всій країні? Відповіді на це штаб Тимошенко на дає.

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Можна було б пояснити походження коштів пожертвами небайдужих прихильників. Тільки от раніше рух "Чесно" спільно з Національним агентством із запобігання корупції проаналізували фінансовий звіт тимошенківської партії "Батьківщина" і викрили схему фальсифікації пожертв на підтримку цієї політичної сили.



ВО "Батьківщина" – партія Юлії Тимошенко

Претендуючи на бюджетне фінансування, партія Тимошенко повідомила, що отримала від своїх прихильників сім з половиною мільйонів гривень пожертв. Активісти проаналізували список цих благодійників і з’ясували, що вказані в офіційному партійному звіті люди жодних коштів "Батьківщині" не жертвували.

А будинок у Василькові, в якому живе людина, яка начебто перерахувала на підтримку тимошенківської партії 4 тисячі гривень. Будинок давно покинутий і в ньому ніхто не живе. Або пенсіонерка з Київщини, яке є інвалідом, і яка, начебто, віддала на підтримку партії Тимошенко 11 тисяч гривень.

І таких пенсіонерів та безробітних, які проходять у звіті тимошенківської партії офіційно, як спонсори понад дві сотні. При чому, всі вони заявили, що ніяких грошей не жертвували і нічого про це не знають.

Відтак, активісти та співробітники НАЗК з’ясували, що партійці Тимошенко отримавши копії документів і використовуючи чужі персональні дані просто завели таким чином в свою касу мільйони гривень, отриманих сумнівним шляхом. І легалізували чималу суму, користуючись чужими іменами благодійників.

Сьогодні за цим фактом відкрито провадження, і партії "Батьківщина" загрожує позбавлення бюджетного фінансування. Втім, не знаю, наскільки це засмутить, Юлію Тимошенко, адже як ми раніше з’ясували, більша частина витрат її особисто та її політичної сили фінансується зовсім з інших джерел.

Ще не так давно, як засвідчив нам нардеп-втікач Онищенко, Юлія Тимошенко продавала оточенню Петра Порошенка голосування своєї фракції по принципових для президента питаннях. Голоси фракції "Батьківщина" за призначення потрібних людей на важливі державні посади чи за потрібні законопроекти коштували людям Порошенка дорого. Дуже дорого. В окремих випадках йшлося про мільйони доларів.



Президент України Петро Порошенко

Власне, вирішуючи питання купівлі голосів, співрозмовники між собою в листуванні мільйон доларів називали: "книжкою". Гроші називали: "кіслород", "документи" або "подарунок". Ці слова і є реальним сенсом сьогоднішньої української політики. Хоч на гучній презентації "нового курсу" Тимошенко багато разів повторювала інші слова: "ай-ті", "блок-чейн" та "Убер".

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Але знаючи її дуже добре, і спостерігаючи за її старими звичками і сьогодні, не має ілюзій, що оголошений новий курс назавтра вона змінить на зовсім інший, дуже відомий і старий. Так само, як вона швидко змінює імідж та зачіску.