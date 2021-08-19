Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

​Актуально Эффективность двух доз Pfizer уменьшается быстрее, чем AstraZeneca: исследование

COVID-сертификаты признали в ЕС

Источник: Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины

Европейский союз официально признал украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дия". В ЕС признали, что наш документ соответствует европейским нормам. Это означает, что привитые украинцы смогут безопасно путешествовать в те страны, которые открыты для вакцинированных туристов.

Когда заработает COVID-сертификат

Детали о проекте и его технической части должны рассказать представители Минцифры, Минздрава и ЕС на совместном брифинге. Он запланирован на 20 августа.

Что такое COVID-сертификат? Это цифровой документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса. Также в документе должна быть информация о перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. В международном сертификате будут указывать имя, фамилию, дату рождения, название страны, которая выдала документ и уникальный номер. А вот для украинской версии достаточно только имя, фото и уникального номера.

Добавим, что тестирование COVID-сертификата для iOS начали еще 1 июля. Первопроходцами-пользователями стала небольшая группа людей, которые приняли участие в бета-тестировании и полностью вакцинировались против коронавируса.

Сейчас COVID-сертификат в приложении "Дия" находится на стадии тестирования. Но каждый украинец, который вакцинировался против коронавируса, может получить бумажное международное свидетельство о вакцинации.

Прощание с мэром Кривого Рога

Источник: "Первый городской"

В Кривом Роге 19 августа простились с погибшим мэром Константином Павловым. В местный театр Тараса Шевченко пришли сотни людей.

Как попрощались с Павловым

Несмотря на пасмурную погоду, сотни людей пришли отдать умершему последний долг. Жители города принесли цветы, а на входе в театр разместили портреты Павлова. Среди присутствующих были представители районных и городских чиновников, коллеги мэра Кривого Рога.

Интересно Мэр Кривого Рога перед смертью одолжил деньги у криминалитета, – СМИ

Провожали чиновника в сопровождении оркестра. Церемония прощания длилась до 11:30. Ориентировочно в 12:27 через живой коридор в церковь пронесли тело погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. В 12:50 в Свято-Николаевском храме начали отпевать мэра Павлова.

После этого процессия с гробом Константина Павлова поехала на Центральное кладбище города. Там похоронили мэра Кривого Рога.

Церемония прощания с мэром / Фото "Первый городской" и PavlovskyNews:

Что известно о смерти Павлова

Константина Павлова нашли мертвым 15 августа в селе Вольное, что на Днепропетровщине. Возле его тела лежала винтовка. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

СМИ предполагают, что мэра могли довести до самоубийства из-за его профессиональной деятельности. Причиной могли стать схемы с тендерами, которые проводили за спиной политика.

Полиция и МВД отрабатывает 3 версии гибели Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Смерть Василия Островского на Донбассе

Источник: фейсбук Христины Замулы

На Донбассе 19 августа оборвалась жизнь 41-летнего бойца из Львова Василия Островского. Украинский защитник пал от пули снайпера.

Достойно внимания "Он посмотрел, но снайпер уже был начеку": собратья о гибели бойца из Львова

Смертельное ранение боец получил в районе Новоалександровки на Луганщине. Собратья Островского уверены, что действовали российские снайперы. Они прибыли на оккупированную территорию для обострения ситуации накануне Дня Независимости.

Что известно о погибшем герое

Островский служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Он был командиром мотопехотного отделения. Друзья и коллеги львовянина вспоминают его как положительного человека и надежного бойца. У военного остался малолетний сын.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что Островский с 2015 года работал в Муниципальной страже Львова.

Оккупант безжалостно забирает у нас лучших. Искренние соболезнования семье и друзьям. Светлая память,

– отметил мэр.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.



На Донбассе погиб 41-летний львовянин / Фото из фейсбука Христины Замулы

Смерть полицейского в общежитии

Источник:​ Obozrevatel

В Печерском районе Киева в общежитии Национального транспортного университета нашли тело полицейского Сергея Горошко. Мужчина якобы покончил с собой, выстрелив в голову.

Что известно о погибшем

Мужчина 1982 года рождения был подполковником полиции. Согласно декларации на Youcontrol, Горошко занимал должность заместителя начальника отдела Департамента превентивной деятельности Нацполиции.

Также он жил на первом этаже этого общежития.

Главная версия – самоубийство

По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Предполагают, что он выстрелил себе в голову из карабина. Перед смертью полицейский якобы позвонил матери. На месте смерти подполковника якобы нашли записку. Там были слова "Простите меня".

Обратите внимание! 24 канал связался с полицией Киева и Государственным бюро расследований. Однако сейчас дело отказываются комментировать.



Общежитие, где жил полицейский / Фото Obozrevatel



Общежитие, где произошла трагедия / Фото Obozrevatel

45 стран станут основательницами Крымской платформы

Источник: брифинг Дмитрия Кулебы

Накануне Дня Независимости в Киеве состоится первый в истории саммит Крымской платформы. В МИД назвали весь состав участников. Известно, что участие в мероприятии примут 44 государства и страна-хозяйка – Украина

На уровне глав государств представлены:

Латвия,

Литва,

Эстония,

Польша,

Словакия,

Венгрия,

Молдова,

Словения,

Финляндия.

Румынию, Грузию, Хорватию и Швецию представят премьер-министры. Швейцарию и Чехию – главы парламентов.

Еще 14 стран делегируют на Крымскую платформу министров иностранных дел. Говорится о:

Турции,

Франции,

Германии,

Испании,

Италии,

Бельгии,

Австрии,

Нидерландах,

Люксембурге,

Ирландии,

Даниии,

Болгарии,

Черногории,

Северной Македонии.

Министры обороны приедут от Великобритании и Португалии. Норвегию будет представлять госсекретарь министра иностранных дел.

Государства, представленные на уровне послов:

Новая Зеландия,

Мальта,

Япония,

Австралия,

Кипр,

Канада,

Греция.

Интересно! США представит министр транспорта США Пит Буттиджедж. Он выступит как представитель президента Джо Байдена.

Министр также отметил, что 44 страны-участницы саммита и Украина станут основательницами Крымской платформы.