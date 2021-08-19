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COVID-сертификаты признали в ЕС

Источник: Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины

Европейский союз официально признал украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дия". В ЕС признали, что наш документ соответствует европейским нормам. Это означает, что привитые украинцы смогут безопасно путешествовать в те страны, которые открыты для вакцинированных туристов.

Когда заработает COVID-сертификат

Детали о проекте и его технической части должны рассказать представители Минцифры, Минздрава и ЕС на совместном брифинге. Он запланирован на 20 августа.

Что такое COVID-сертификат?

Это цифровой документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса. Также в документе должна быть информация о перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. В международном сертификате будут указывать имя, фамилию, дату рождения, название страны, которая выдала документ и уникальный номер. А вот для украинской версии достаточно только имя, фото и уникального номера.

Добавим, что тестирование COVID-сертификата для iOS начали еще 1 июля. Первопроходцами-пользователями стала небольшая группа людей, которые приняли участие в бета-тестировании и полностью вакцинировались против коронавируса.

Сейчас COVID-сертификат в приложении "Дия" находится на стадии тестирования. Но каждый украинец, который вакцинировался против коронавируса, может получить бумажное международное свидетельство о вакцинации.

Прощание с мэром Кривого Рога

Источник: "Первый городской"

В Кривом Роге 19 августа простились с погибшим мэром Константином Павловым. В местный театр Тараса Шевченко пришли сотни людей.

Как попрощались с Павловым

Несмотря на пасмурную погоду, сотни людей пришли отдать умершему последний долг. Жители города принесли цветы, а на входе в театр разместили портреты Павлова. Среди присутствующих были представители районных и городских чиновников, коллеги мэра Кривого Рога.

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Провожали чиновника в сопровождении оркестра. Церемония прощания длилась до 11:30. Ориентировочно в 12:27 через живой коридор в церковь пронесли тело погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. В 12:50 в Свято-Николаевском храме начали отпевать мэра Павлова.

После этого процессия с гробом Константина Павлова поехала на Центральное кладбище города. Там похоронили мэра Кривого Рога.

Церемония прощания с мэром / Фото "Первый городской" и PavlovskyNews:

Что известно о смерти Павлова

  • Константина Павлова нашли мертвым 15 августа в селе Вольное, что на Днепропетровщине. Возле его тела лежала винтовка. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
  • СМИ предполагают, что мэра могли довести до самоубийства из-за его профессиональной деятельности. Причиной могли стать схемы с тендерами, которые проводили за спиной политика.
  • Полиция и МВД отрабатывает 3 версии гибели Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Смерть Василия Островского на Донбассе

Источник: фейсбук Христины Замулы

На Донбассе 19 августа оборвалась жизнь 41-летнего бойца из Львова Василия Островского. Украинский защитник пал от пули снайпера.

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Смертельное ранение боец получил в районе Новоалександровки на Луганщине. Собратья Островского уверены, что действовали российские снайперы. Они прибыли на оккупированную территорию для обострения ситуации накануне Дня Независимости.

Что известно о погибшем герое

Островский служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Он был командиром мотопехотного отделения. Друзья и коллеги львовянина вспоминают его как положительного человека и надежного бойца. У военного остался малолетний сын.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что Островский с 2015 года работал в Муниципальной страже Львова.

Оккупант безжалостно забирает у нас лучших. Искренние соболезнования семье и друзьям. Светлая память,
– отметил мэр.

На Донбасі загинув 41-річний львів'янин / Фото Христини Замули
На Донбассе погиб 41-летний львовянин / Фото из фейсбука Христины Замулы

Смерть полицейского в общежитии

Источник:​ Obozrevatel

В Печерском районе Киева в общежитии Национального транспортного университета нашли тело полицейского Сергея Горошко. Мужчина якобы покончил с собой, выстрелив в голову.

Что известно о погибшем

  • Мужчина 1982 года рождения был подполковником полиции. Согласно декларации на Youcontrol, Горошко занимал должность заместителя начальника отдела Департамента превентивной деятельности Нацполиции.
  • Также он жил на первом этаже этого общежития.

Главная версия – самоубийство

По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Предполагают, что он выстрелил себе в голову из карабина. Перед смертью полицейский якобы позвонил матери. На месте смерти подполковника якобы нашли записку. Там были слова "Простите меня".

Гуртожиток, де жив поліцейський / Фото Obozrevatel
Общежитие, где жил полицейский / Фото Obozrevatel

Гуртожиток, де сталася трагедія
Общежитие, где произошла трагедия / Фото Obozrevatel

45 стран станут основательницами Крымской платформы

Источник: брифинг Дмитрия Кулебы

Накануне Дня Независимости в Киеве состоится первый в истории саммит Крымской платформы. В МИД назвали весь состав участников. Известно, что участие в мероприятии примут 44 государства и страна-хозяйка – Украина

На уровне глав государств представлены:

  • Латвия,
  • Литва,
  • Эстония,
  • Польша,
  • Словакия,
  • Венгрия,
  • Молдова,
  • Словения,
  • Финляндия.

Румынию, Грузию, Хорватию и Швецию представят премьер-министры. Швейцарию и Чехию – главы парламентов.

Еще 14 стран делегируют на Крымскую платформу министров иностранных дел. Говорится о:

  • Турции,
  • Франции,
  • Германии,
  • Испании,
  • Италии,
  • Бельгии,
  • Австрии,
  • Нидерландах,
  • Люксембурге,
  • Ирландии,
  • Даниии,
  • Болгарии,
  • Черногории,
  • Северной Македонии.

Министры обороны приедут от Великобритании и Португалии. Норвегию будет представлять госсекретарь министра иностранных дел.

Государства, представленные на уровне послов:

  • Новая Зеландия,
  • Мальта,
  • Япония,
  • Австралия,
  • Кипр,
  • Канада,
  • Греция.

Министр также отметил, что 44 страны-участницы саммита и Украина станут основательницами Крымской платформы.

Что известно о Крымской платформе?

Инициатива проведения саммита принадлежит президенту Владимиру Зеленскому. Главная цель мероприятия – поднять на международный уровень вопрос деоккупации полуострова. Проведут саммит в Киеве 23 августа. Вопросы будут рассматривать на 4 тематических панелях.