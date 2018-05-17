Новинка от Samsung: появилась информация о фитнес-браслете Gear Fit Plus

В сети появилась информация о горячей новинке от компании Samsung – фитнес-браслет Samsung Gear Fit Plus, который должны презентовать уже через несколько месяцев.

Об этом пишет akket.com.

Этот браслет имеет лучшую начинку чем в долгожданном Xiaomi Mi Band 3, хотя и цена будет выше.

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Первая версия смарт-браслета Samsung Gear Fit вышла в 2014 году. Samsung уже зарегистрировала третью версию браслета в специальной базе KIPRIS, тем самым подтвердив свое намерение выпустить его на рынок в ближайшие несколько месяцев.

Классическая версия спортивного браслета Samsung Gear Fit Plus была оснащена сенсорным Super AMOLED-дисплеем с диагональю 1,84 дюйма и разрешением 432 на 128 пикселей. Браслет имел защиту от воды и пыли по стандарту IP67 и батарею, емкостью 210 мач. Новая же модель должна быть качественно лучше.

По слухам, новинка от Samsung получит модуль GPS, что позволит определять местоположение. Этой функции Xiaomi Mi Band 3 не получит. Samsung Gear Fit Plus сможет похвастаться защитой IP68, благодаря которой браслет можно будет использовать в бассейне, в том числе для погружения на глубину до 50 метров.