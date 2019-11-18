Новинки из Украины: чем оснащен многофункциональный вертолет Ми-2 МСБ-1

Как известно в Дубае проходит международный аэросалон "Dubai Air Show 2019" на котором представлены и некоторые новинки из Украины. Хотя, конечно к некоторым представленным образцам слово "новинки" применить сложно, а вот "глубокая модернизация" вполне.

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В частности, в Дубае был представлен не в виде макета, а в полном размере легкий многофункциональный вертолет Ми-2МСБ-1, представляющий собой глубокую модернизацию советского Ми-2.

Ми-2МСБ-1 отличается от своих аналогов, в том числе и российских версий , парой мощных двигателей АИ-450М-Б мощностью 430 л.с. каждый. Это позволило вертолету увеличить свою взлетную массу до 3 550 кг. Полезная нагрузка вертолета составляет 700-800 кг. Максимальная скорость вертолета 210 км/ч, а дальность полета 810 км. Практический потолок полета составляет 5 км.

Напомню, что вертолет Ми-2МСБ имеет так же 4 варианта боевого оснащения, а именно: с 2х8 блоками неуправляемых (корректируемых) ракет и 2 автоматическими гранатометами (как вариант 30-мм КБА-117); с двумя крупнокалиберными пулеметами (как вариант 12,7-мм НСВ либо вариации); с 2 гранатометами и 2 ЗРК; с 2х4 ПТРК (как вариант ПТРК "Барьер-В") и 2 крупнокалиберными пулеметами.

Попытается ли "Мотор Сич" привлечь внимание иностранных заказчиков подобным широким спектром оснащения вертолета – покажет время. По крайней мере, проведение глубокой модернизации Ми-2 не только для нужд Украины, но и других стран-операторов, вполне может стать именно той экспортной перспективой, на которую и рассчитан МСБ-1.

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