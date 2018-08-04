Новинский: с этой властью я полностью не согласен в вопросах понимания морали и совести

Народный депутат от оппозиционного блока Вадим Новинский отреагировал на обращение Генпрокуратуры к Государственной миграционной службе о его украинском гражданстве, назвав его "очередным примером преследования политических оппонентов власти".

Об этом Новинский написал в Facebook.

"Вышеупомянутое обращение ГПУ – это очередной пример преследования политических оппонентов власти, с которой я полностью не согласен в вопросах понимания морали и совести", – написал Новинский.

Он отметил, что Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления ему гражданства, и процитировал официальный ответ службы, в которой указано, что "нарушений законодательства Украины по вопросам гражданства не установлено".

"Товарищам прокурорам советую направить свою энергию на расследование резонансных преступлений, а не на выполнение противозаконных указаний власти. Очевидно неэффективное, а, по моему мнению, просто преступное отношение к деньгам украинских налогоплательщиков, благодаря которым существуют правоохранительные органы", – написал Новинский.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверяет приобретение Новинским украинского гражданства.

Вадим Новинский получил гражданство Украины в мае 2012 года. Указ был издан с формулировкой за выдающиеся заслуги перед Украиной.