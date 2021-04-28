На території Мукачівської громади побудують новий аеропорт "Мукачево-3". Почати роботу він має приблизно за 3 роки.

Відповідний меморандум 27 квітня підписали голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, директор держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проєктів" Олег Тарасюк і мер Мукачева Андрій Балога. Напередодні документ затвердив також голова Державного агентства інфраструктурних проєктів Кирило Хом'яков.

До теми Новий аеропорт на Закарпатті: де розташовуватиметься і в скільки обійдеться вибір місця

Докладніше про рішення щодо мукачівського аеропорту

"Фінансування інфраструктурних проектів" – замовник будівництва. Раніше Кабмін підтримав включення проєкту будівництва нового міжнародного аеропорту на Закарпатті до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. Відбулося це за ініціативи президента.

Водночас у 2021 році з Держбюджету вже виділили 30 мільйонів гривень на виготовлення проєктної документації. Вартість будівництва орієнтовно становитиме 4 мільярди гривень. З них на будівництво злітно-посадкової смуги піде 3 мільярди, на інфраструктуру – ще 1 мільярд гривень.

За словами чиновників, закарпатський аеропорт буде подібним до летовища у місті Тіваті (Чорногорія). Крім того, вони запевняють, що він матиме оптимальну локацію.

Перш за все, літаки не будуть заходити на зліт та посадку через зарубіжні держави, що було б необхідно, якби аеропорт був в Ужгороді чи Середньому. В цій місцевості – оптимальні погодні умови. За рік фіксують лише 13 – 15 випадків, коли видимість є меншою за 1 кілометр, а швидкість вітру – понад 10 метрів за секунду,

– пояснив голова Закарпатської облради Олексій Петров.

Найближчим часом очікують старт розробки проектної документації, виділення земельної ділянки під будівництво об’єкту та інших процесів, передбачених проєктом.

Актуально Літаком до Ужгорода: на Закарпатті поновлюють внутрішнє авіасполучення

Новий аеропорт на Закарпатті: інші подробиці

Побудують його в селі Нижній Коропець, яке входить у Мукачівську територіальну громаду. Про це повідомляє Mukachevo.net.

У проєкті мовиться про злітно-посадкову смугу довжиною 2 кілометри 800 метрів. Ширина – 45 метрів. Це дасть можливість зльоту та посадки літакам класу С, тобто Boeing 737 та Airbus.

Аеропорт буде розраховано на 1 мільйон пасажирів на рік.

Фінансування здійснюють як з бюджету, так і з джерел "Фінансування інфраструктурних проєктів".

Зауважимо! Наразі на Закарпатті діє єдиний аеропорт, розташований в Ужгороді. Але з його роботою регулярно виникають труднощі. Річ у тім, що літаки, які у нього заходять, повиннні зачіпати повітряний простір Словаччини. Україна та Словаччина регулярно підписують угоди, які розблоковують роботу аеропорту.