Представниця Austrian Airlines розповіла, що такі дозволи видають на щоденній основі. Водночас компанія впевнена, що проблеми з дозволами на подальші польоти за цим маршрутом не виникнуть.
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Після того, як зараз це вдалося, Ми впевнені, що отримаємо дозвіл на подальші такі польоти, – наголосила представниця.
Окрім того, авіаперевізник отримав дозвіл на виконання польоту до Китаю в обліт Білорусі. Цей рейс уже в дорозі.
Російські літаки почали облітати Білорусь
- Видання Forbes повідомило, що з 27 травня російські літаки здійснили декілька рейсів в обліт Білорусі.
- Водночас причини таких дій наразі не пояснюють.
- Зокрема, за даними видання, це могло статися через технічні причини.