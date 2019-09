Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!

У видавництві BOOKCHEF виходить несамовита антиутопія Крістіни Далчер "Голос", що віддалено нагадує гучний роман "Розповідь служниці" Марґарет Етвуд. "Голос" – це роман про новий світ, в якому США прийняли закон – жінка може вимовляти в день не більше 100 слів.

Після того як на виборах обрали нового президента, в США почав правити рух Справжніх. Вони впевнені, що суспільству необхідно повернутися до першовитоків, а це значить: чоловіки повинні працювати і забезпечувати сім'ю, а жінки – готувати, прибирати, народжувати дітей і мовчати. У новому чудовому світі кожна жінка повинна мати спеціальний датчик у вигляді браслета. Він підраховує кількість слів, вимовлених за день. Якщо слів виявиться більше ста, то жінку чекає покарання. Через її тіло буде пропущений сильний заряд струму, здатний відучити жінку здійснювати подібні помилки і відмовитися від балаканини.

"Вони тепер всюди, ці камери. У супермаркетах і в школах, в перукарнях і в ресторанах. Тільки й чекають можливості вловити будь-який твій рух як частину мови жестів, тоді як заборонена навіть ця найпримітивніша форма безсловесного спілкування".

Позбавивши жінок голосу, чоловіки нового світу перетворюють їх в своїх рабинь – дружина зобов'язана підкорятися чоловікові і народжувати йому дітей. У разі, якщо вона відмовляється виходити заміж або не може завагітніти, її прилюдно карають і відправляють в трудовий табір або в публічний будинок. Найгірше покарання – вирок до носіння браслета-датчика з нормою нуль слів в день.

Головна героїня роману – в минулому доктор наук і нейролінгвіст Джин Макклеллан. У неї є чоловік, який займає високий пост в уряді, і четверо дітей. Однак її життя через рік після прийняття закону, який позбавив прав всіх жінок країни, стала тьмяною, нікчемною, депресивною. У неї більше немає паспорта, вона не може отримувати пошту, користуватися ноутбуком та Інтернетом, читати або писати. І навіть з дітьми вона не може нормально поговорити, розрадити, сказати ласкаве слово, почитати казку на ніч. Її життя здається жахливим ще й тому, що у неї троє синів і п'ятирічна дочка Софія, яка теж носить цей огидний браслет, який лічить слова. Малятко грає в мовчанку, адже саме так вона може виграти шкільні змагання і стати кращою дівчинкою на світі.

Заради своєї дочки Джин готова піти на все. Тому коли брат президента отримує черепно-мозкову травму, до неї звертаються люди з уряду, щоб вона створила вакцину Верніке, здатну впливати на мозок вищого чину і повернути йому дар мови. І Джина хапається за цю можливість, щоб знайти лазівку і повернути свободу собі і своїй дочці. Жінка придумує небезпечний план, зв'язується з людьми з підпілля і намагається знайти лазівку, щоб втекти з країни.

Можна багато чого позбавити людину – грошей, роботи, інтелектуального стимулу, та все, що завгодно. Можна відняти у жінки навіть можливість вимовляти слова, але і при цьому її сутність анітрохи не зміниться.

"Голос" – потужний антиутопічний роман про те, як за короткий час можє зруйнуватися суспільство, в якому люди з ущемленими правами працювали не одне століття. Це книга про утиск прав і про те, як легко насильство можна приховати під благими намірами.

Про авторку

Крістіна Далчер отримала докторську ступінь з теоретичної лінгвістики в Джорджтаунському університеті. Вона спеціалізується на фонетиці зміни звуку в італійських і британських діалектах і викладала в університетах США, Великобританії і ОАЕ.

Її розповіді і флеш-фікшн публікуються в більш ніж ста журналах по всьому світу. Багато з них номіновані на численні премії, в тому числі The Pushcart Prize, Best of the Net, and Best Small Fictions.

"Голос" – дебютний роман Далчер. На такий радикальний сюжет про світ, в якому жінки можуть вимовляти не більше 100 слів в день, письменницю надихнули романи "Розповідь служниці" Марґарет Етвуд і "Степфордські дружини" Айри Левін.

