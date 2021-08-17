На этот раз там видна часть ног и якобы человека, сидящего у двери на полу. Очередное видео обнародовал 17 августа телеграм-канал.

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Видео момента возможного выстрела появилось из неизвестных источников

На видео с камер наблюдения якобы из дома Павлова видны чьи-то ноги. В телеграмм-канале видео подписали: "мэр Кривого Рога Павлов, последние минуты жизни".

На кадрах слева можно заметить будто ноги – такое впечатление, что человек сидит на полу за дверью, протянув их. Однако незаметно лицо или телосложение лица – только часть ног, которые немного выступают в дом через дверной проем.

Сначала они фактически не двигаются, однако начинают шевелиться ориентировочно с середины видео. Позже характерно дергаются – это длится всего несколько секунд. Вероятно, это и есть момент выстрела. Далее – ноги прекращают движение.

В сети опубликовали видео с момента вероятного выстрела: смотрите видео

Предыдущее видео также появилось в сети из неизвестных источников. На нем виден мужчина, который ходит с ружьем в руках. Он также держит телефон и нервно ходит из стороны в сторону. После подходит к окну и будто садится на корточки.

На втором видео камера наблюдения направлена на двор, однако самого мужчины не видно. На крыльце, где по предварительной информации, нашли Павлова, лежит кот. Он внезапно вздрагивает и убегает от дома.

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