Новое видео из дома погибшего мэра Кривого Рога: момент возможного выстрела
Источник:Днепр Оперативный Online
Константина Павлова нашли застреленным у себя дома 15 августа – в МВД заявили о трех версиях его гибели. В сети опубликовали видео из дома мэра, на котором якобы запечатлен момент выстрела.
На этот раз там видна часть ног и якобы человека, сидящего у двери на полу. Очередное видео обнародовал 17 августа телеграм-канал.
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Видео момента возможного выстрела появилось из неизвестных источников
На видео с камер наблюдения якобы из дома Павлова видны чьи-то ноги. В телеграмм-канале видео подписали: "мэр Кривого Рога Павлов, последние минуты жизни".
На кадрах слева можно заметить будто ноги – такое впечатление, что человек сидит на полу за дверью, протянув их. Однако незаметно лицо или телосложение лица – только часть ног, которые немного выступают в дом через дверной проем.
Сначала они фактически не двигаются, однако начинают шевелиться ориентировочно с середины видео. Позже характерно дергаются – это длится всего несколько секунд. Вероятно, это и есть момент выстрела. Далее – ноги прекращают движение.
В сети опубликовали видео с момента вероятного выстрела: смотрите видео
Предыдущее видео также появилось в сети из неизвестных источников. На нем виден мужчина, который ходит с ружьем в руках. Он также держит телефон и нервно ходит из стороны в сторону. После подходит к окну и будто садится на корточки.
На втором видео камера наблюдения направлена на двор, однако самого мужчины не видно. На крыльце, где по предварительной информации, нашли Павлова, лежит кот. Он внезапно вздрагивает и убегает от дома.
Коротко о гибели мэра Кривого Рога
- 15 августа мэра Кривого Рога нашли мертвым на веранде его дома в селе Вольное Днепропетровской области.
- Политик был представителем ОПЗЖ. Сразу же соратники по партии заявили, что Павлова убили.
- Полиция открыла уголовное производство об умышленном убийстве. Следствие рассматривает три версии – самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.
- Владимир Зеленский заявил, что будет держать это дело на личном контроле.
- По данным источников в МВД, Константина Павлова могли убить из-за долгов. Мэр Кривого Рога якобы одолжил деньги у криминалитета, но не смог их вернуть.