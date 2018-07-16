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Новое фото улыбающегося принца Луи очаровало сеть

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Принц Луи с мамой, герцогиней Кембриджской
Принц Луи с мамой, герцогиней Кембриджской / Instagram /@Kensington Palace

После серии обнародованных фотографий с крестин третьего ребенка герцогов Кембриджских принца Луи, Кенсингтонский дворец добавил еще одно фото, которое поразило своей искренностью и непосредственностью всех поклонников королевской семьи.

Так, на Instagram-странице пресс-служба герцогов опубликовала еще одно фото, на котором счастливая мать Кейт Миддлтон держит на руках своего уже крещенного сына принца Луи и не может нарадоваться его эмоциям. А все потому, что 2-месячный мальчик, который на первых фото с церемонии крещения умиротворенно спал, теперь показал весь свой характер.

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Принц Луи покорил всех фанатов и королевскую семью очаровательной и искренней улыбкой. Возможно, его так развеселили родные, а впрочем, снимок фотографа Мэтта Холиоука заслуживает самых высоких оценок.

"Герцог и герцогиня Кембриджские выпустили дополнительную фотографию после крещения принца Луи. Герцог и герцогиня надеются, что все наслаждаются этой прекрасной фотографией принца Луи так же, как и они", – говорится в подписи к фото.

 

На фотографии принц Луи одет в копию кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Мальчика крестили в ней, как и старших детей Уильяма и Кейт – принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Первые официальные фото с крестин принца Луи были обнародованы сегодня ночью, 16 июля.

 

Напомним, что 23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями. Уже через несколько часов после родов, которые прошли в больнице Святой Марии, королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом. Согласно королевским традициям, крещение принца произошло через 2 месяца после появления на свет. Роскошная церемония прошла 9 июля в королевской часовне Сент-Джеймского дворца в Лондоне.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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